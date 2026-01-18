La política de la venganza

Elon Musk se lamenta de que en los colegios estadounidenses se presente una visión crítica del país, fomentando el odio hacia la nación norteamericana. Cree que esos profesores que "destruyen el patriotismo" deberían ser juzgados por un delito de traición y ser enviados a la cárcel. Aquí tenemos al campeón de la libertad de expresión, el hombre que iba a salvarnos de la censura en las redes sociales, pidiendo que se seleccionen tendenciosamente los contenidos de las lecciones escolares y se castigue con dureza a quienes subrayen los aspectos menos agradables de la historia nacional.

Estas incoherencias se han detectado también en otros referentes del movimiento MAGA; parecían tener unas ideas (sobre las relaciones internacionales, la economía o la propia democracia) distintas a las que tienen ahora. Kash Patel y Dan Bongino eran unos grandes aficionados a la conspiración, por eso se hicieron relevantes entre los enajenados reaccionarios, pero los pusieron al mando del FBI y redujeron el nivel de creatividad en sus teorías; ciertas historias, especialmente las que podían afectar al presidente (caso Epstein), habían ido demasiado lejos.

Lo mismo ocurrió con otros conservadores antibelicistas que, cuando el jefe decidió recurrir a la intervención militar en el extranjero, se transformaron en unos halcones de la política exterior. Muchos celebran las manifestaciones de los ciudadanos iraníes contra un régimen autoritario al tiempo que jalean la represión violenta en Minnesota. Sin olvidar a aquellos que denunciaron la persecución de artistas por haber dicho cosas políticamente incorrectas y ahora se felicitan cuando le cancelan un programa a un presentador de un programa nocturno que critica mucho al Gobierno.

Afirmaron también que había que acabar con el adoctrinamiento progresista en las escuelas… y lo sustituyeron por otro que se acomoda a su ideología. Los medios tradicionales, como las cadenas de televisión, exhibían un sesgo que no representaba a todos los ciudadanos. Y vinieron a imponer otro para agradar, sobre todo, a la mitad anteriormente desdeñada. "No tendrías este trabajo si yo no fuera el presidente", le dijo Trump a Tony Dokoupil, el flamante presentador de CBS.

Estos comportamientos no son sorprendentes si revisamos los orígenes del propio movimiento; muchos miembros de esta Administración, especialmente los más leales y entregados, advirtieron en su momento que los republicanos que se sumaran a la causa del trumpismo acabarían destruyendo a la derecha estadounidense y jamás se lo perdonarían. Según el vicepresidente JD Vance, Trump era la versión americana de Hitler; el ahora todopoderoso secretario de Estado Marco Rubio decía que este presidente, con el que "no se juega porque va en serio", poseía las cualidades del típico líder populista del Tercer Mundo.

Lo que demuestran estos hechos es que las ideas (libertad de expresión, constitucionalismo, aislacionismo, justicia, igualdad ante la ley, paz mundial, etc.) eran secundarias. Querían tomar el poder a toda costa; el odio hacia el adversario primaba sobre los principios. Hasta llegaron a justificar la muerte de una ciudadana, a la cual, según Vance, "le lavaron el cerebro", cuando fue abatida por un agente migratorio del ICE. Porque esto va de "ellos contra nosotros". Y vivimos en un constante estado de excepción. El destino, sin embargo, está en las manos de quienes realmente los creyeron. Porque ahora ya no votan para implementar un programa, sino para oprimir y castigar. Ya saben, en suma, lo que votan: venganza y persecución. Todo lo que le convenga a una sola persona. Y se pueden ver a sí mismos apoyando causas disparatadas solo para probar que los otros lo hacen peor, refugiándose así en una de las tribus disponibles. Esa que dice defender la Primera Enmienda por encima de todo mientras aboga para que ingresen en prisión los maestros de secundaria que hablan demasiado de racismo.