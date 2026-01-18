Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo migranteMayores de 95 en VigoEntrevista Federico MartinónDavilaEl tiempo en GaliciaCelta
instagramlinkedin

Opinión

Senén Barro Ameneiro

Senén Barro Ameneiro

Polbo, chips e IA

O meu amigo Pepe abriu hai tres anos un restaurante de comida rápida á galega en Santiago de Compostela. Investiu nel case todos os seus aforros e foille moi ben. Chámase Pepe Polbo, pero a xente comezou axiña a chamalo o local do PP e a Pepe iso non lle fixo moita graza, porque el é moi de esquerdas. Todo na carta é a base de polbo: polbo á feira, polbo teriyaki, carpaccio de polbo, hamburguesa de polbo, pizza de polbo, tortilla de polbo, polbo á grella —só, con cachelos ou con grelos—. E así ata 32 referencias. Comida saborosa, rápida, ben servida e non demasiado cara, tendo en conta que o polbo vai máis polas nubes que polas rías.

Comezou a gañar cartos e abriu outros dous locais, en Vigo e A Coruña, hai algo máis dun ano. Tamén lle foi ben nestes. Entón Pepe pensou que tiña que aproveitar a conxuntura e medrar moi rápido, antes de que outros puidesen seguir o seu modelo de negocio e gañarlle a partida.

Investiu todo o que tiña e máis, ademais dos aforros da súa familia e dalgúns amigos, en abrir novos locais, dentro e fóra de Galicia. En case todos os locais o negocio medraba, pero comezou a ter dificultades para dispoñer de polbo suficiente. Houbo algúns problemas de subministración que axiña empezaron a ser moi frecuentes. O polbo está cada vez máis demandado. Antes era algo moi noso, case só galego, polo menos no consumo, pero agora todo o mundo e en todas partes quere polbo, así que pescan e comen o que teñen nas súas costas e que antes nos vendían barato.

A escaseza de polbo causoulle non poucos problemas a Pepe, sobre todo tras a gran expansión do negocio. Como estratexia, comezou a negociar cos provedores habituais un intercambio de accións, chamémoslle así, aínda que en realidade ningunha destas empresas cotizaba en bolsa. Pepe facíaos socios da súa empresa e viceversa. Unha estratexia circular, que non hai que confundir coa economía circular. O caso é que, deste xeito, Pepe asegurábase a materia prima e os outros chegaban ata o final da cadea de valorización dos octópodos. Claro que a estes interesáballes vender o polbo o máis caro posible e a Pepe pagalo barato. O negocio circular non era redondo, polo tanto, e as cousas comezaron a tensarse.

Conseguir polbo volveuse máis difícil e caro, así que Pepe comezou a construír naves cheas de conxeladores para poder acumular grandes cantidades de polbo en épocas de abundancia. A idea era sortear as vedas e as épocas de carestía e de prezos máis altos. Pero non pensou na enorme cantidade de enerxía que precisaría para tanto conxelador, así que tivo a metade deles parados e a outra metade consumindo máis que o suposto aforro que lle ían proporcionar.

Cada vez tiña menos polbo, máis caro e de peor calidade. Subiu os prezos e, ademais, escatimaba tanto o cefalópodo nos pratos que tivo que eliminar da carta o carpaccio de polbo, xa que aos clientes custáballes atopalo no prato.

Non busquen en internet Pepe Polbo para ir a comer. Non é que pechase, é que todo é unha trola. Non sei explicarlles a razón desta loiada, máis aló de que sentín unha pulsión irrefreable a inventarme este conto despois de ler un artigo que explica como están a xogar a partida bolsista, de investimentos e intercambios de cromos algúns dos xigantes tecnolóxicos da intelixencia artificial e dos chips nos EE UU. Como se di a miúdo, a realidade supera a ficción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents