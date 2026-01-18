Yo me pinto las uñas

Decidido: esta noche —la de ayer para usted, queridísimo lector— toca sesión de manicura en casa. Cuando se lo pedí a mi hija pequeña esta mañana, no se lo creía. Puso cara de «¿me estás tomando el pelo?», pero al cabo de unos segundos respondió con un enorme «¡¡sí!!». Al fin, después de años esquivando su insistente «Papá, ¿te pinto las uñas?» con excusas del tipo «mejor a mamá, que las tiene largas» o «ahora no puedo, dile a tu hermano», me sentaré con ella para que transforme mis manos en obras de arte. Ya me la imagino preparando el arsenal de esmaltes que sus «titas» han ido acumulando, aunque la advertí del color que quiero: azul celeste.

No voy a ir al estadio de Balaídos este domingo —el trabajo me obliga a quedarme pegado al teclado—, pero quería sumarme de alguna manera a esta marea de apoyo a Borja Iglesias. Me cae muy bien el santiagués. Como jugador —imagino que Luis de la Fuente acabará llevándolo con la Selección al Mundial; y si le queda alguna duda, seguro que en la Feira do Cocido de Lalín se la disipan— y, sobre todo, como persona, por los valores que encarna y defiende como pocos en el deporte profesional.

Por eso no entiendo, o me niego a entender, los insultos que recibe. El pasado lunes volvió a ocurrir. El Panda salió del Sánchez-Pizjuán tras la victoria del Celta ante el Sevilla y se topó con una ráfaga de ofensas homófobas: «maricón de mierda», «píntate las uñas», «vete a tu casa». Alguien lo grabó en vídeo y él, fiel a su ironía, respondió en redes: «Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca».

Un sarcasmo que duele porque es verdad. En el mundo del balompié, donde se supone que manda la pasión deportiva, el odio a lo diferente sigue campando a sus anchas. Ante esto, la peña Carcamáns de A Illa lanzó una idea tan sencilla como brillante: acudir a Balaídos con las uñas pintadas para el partido contra el Rayo Vallecano. El club se sumó de inmediato, llamando a convertir el estadio en un mar de colores contra la homofobia. Un gesto simbólico y pacífico, pensado para transformar el veneno en solidaridad.

Pero, como cabía esperar en estos tiempos, las respuestas en redes se llenaron de bilis. Insultos, burlas y una oleada de odio que demuestra que el problema es mucho más profundo que un simple partido de fútbol. Mi compañera Marta Clavero lo ha contado mejor que nadie. Comentarios como «esto es una vergüenza» —y otros peores que no repito por respeto— muestran cómo un simple gesto de apoyo puede sacar lo peor de algunos.

Y es que esto no va solo de fútbol. Es un reflejo de una sociedad cada vez más crispada, donde el insulto se ha convertido en moneda corriente. Vivimos en un mundo en el que las redes amplifican las voces más ruidosas y extremas, y lo que debería ser debate acaba convertido en trinchera. Borja Iglesias pinta sus uñas desde hace años —lo hizo incluso en su presentación con el Celta, llegando en su Seat Panda con ese detalle tan suyo— y no es más que una expresión de libertad. Pero para algunos eso basta para desatar la homofobia latente. ¿De verdad, en 2026, seguimos aquí? ¿Usando «maricón» como arma, como si la orientación sexual o la estética fueran delito?

Ojalá Balaídos se llene de uñas pintadas este domingo. No solo por Borja, sino por todos los que sufren el odio en silencio. Y si no puedes ir, como yo, píntatelas en casa. Enséñaselo a tus hijos. Explícales que un color en las uñas no define a nadie, pero el respeto lo define todo. Todo.