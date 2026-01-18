Europa, tente en pie. ¡Lucha por la paz!

En una revista de la biblio yo he leído que la vieja Europa sería la que al final triunfaría, pero no con guerra: hagamos paz cueste lo que cueste. Ahora que lo tenemos todo, no lo echemos a perder. Somos la especie más ruín de la Tierra, lo aprendemos todo, menos aprender a convivir. De qué nos vale que la nación sea más grande, que alcancemos riquezas y tesoros, si perdemos lo más preciado, que es la vida de nuestros hijos y nietos, huérfanos de padres, huérfanos de hijos, una guerra todo lo lleva. De qué nos vale todo, si al final venimos con las manos vacías y así nos marchamos.

Los que subimos de los 80 hemos sido los niños de la postguerra, las pasamos canutas, todo era hambre y miseria. A eso nos lleva la guerra. Hoy día niños y viejos vivimos como reyes, pero nos acordamos de lo mal que lo pasamos, había que trabajar todos para poder comer. Nos mojábamos cada tanto, batías los dientes con el frío y teníamos que aguantar. Nos costó, y mucho, salir de aquella penuria. El bien que hoy tenemos ¡no lo eches a perder!

Yo, en mis tiempos, cosía por las casas y tuve la oportunidad de hablar con tres supervivientes de nuestra guerra civil. Uno me cuenta que un día tenían tanta sed que bebieron el zudre que salía de una cuadra. Otro me dice que dormía en el suelo con la tierra de colchón y el cielo de cobertor. Y otro más, que era un hombre de estar por casa y algún día me hacía compañía, llevábamos un tiempo de conversación y le pregunté por la guerra, bajó la vista al suelo, se quedó mudo y paralizado, me dice: «De la guerra, mejor no hablar ni media palabra más».

También les contaré que las cosas de niño no se te olvidan. Me contaba mi tía abuela que se había acabado la guerra, pero había unos matones que cogían la justicia por su mano, y se cuenta que atraparon a unos 500, recuerdo a mi tía con cara de susto como me decía: «Vamos, vamos, que vienen y nos matan». No se podía reír ni se podía cantar, que la gente se asustaba de por vida.

¡Por favor, no nos lleven a hijos, nietos para enfrentarse con la muerte, para no volver o venir mutilados, enfermos y asustados! Yo les pediría a todas las mujeres del mundo que salgamos a la calle todas en tropel, hagamos un grito unánime, inmenso o recemos el rosario y pidamos a Nuestra Madre del Cielo por este mundo tan bonito que no quieren que lo siga siendo.