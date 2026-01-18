Opinión
Víctor garcía pillo
Cuenta saldada
Sensacional ejercicio de control de partido el ofrecido por el equipo español. Era algo más que un partido, era la oportunidad perfecta para «ajustar cuentas» con los austriacos, que en el Europeo de Alemania 2024 nos abrieron la puerta de salida en la fase de grupos.
La verdad es que los «Hispanos» estan transmitiendo una fiabilidad muy superior a la que se podía presagiar. J. Ribera diseñó ayer un planteamiento y gestión de equipo casi exactos al del partido con Serbia. Si algo ha funcionado, ¿para qué cambiarlo?
España se plantó con el mismo 7 inicial, la misma defensa 6:0 profunda con Serradilla y Abel Serdio controlando la zona central con solvencia y capacidad; los mismos cambios defensivos y un juego de ataque fluido y dinámico que por momentos se hizo indescifrable para la pesada y con poca capacidad de desplazamiento selección centroeuropea.
Buen juego en continuidad y de 1x1 de nuestra primera línea que casi siempre acababa en gol o 7 metros y exclusión. Su porteria, en el primer tiempo, tampoco estuvo a un nivel que permitiera subsanar la deficiente actuación defensiva.
Por el contrario, el ataque del equipo de Iker Romero solo creaba problemas a la defensa española en las acciones de 1x1 de Hutecek, la conexión con su pivote Wagner (un auténtico «armario», imparable si conseguía recibir) y algunos puntuales errores individuales en la presión a la línea de pase, que habilitaban espacios a los extremos para lanzamientos cómodos.
Al contrario que el día de Serbia, Sergey Hernández cuajó una importante actuación (13/37 35%) que en última instancia reparaba los puntuales errores defensivos de sus compañeros.
Tratando de emular a Sergey, en el segundo tiempo adquirió protagonismo la actuación del buen portero del Lemgo alemán Constatin Mostl; inédito en elinicio, se desmelenó tras el descanso (casi 35%), evitando una derrota más abultada.
La victoria de Serbia sobre Alemania complica la clasificación, un auténtico galimatías de posibilidades clasificatorias y deja una jornada final de infarto con todo por decidir.
- Davila 15/01/2026
