La cuadratura imposible de la financiación autonómica

En el orden de las prioridades de todos los presidentes autonómicos un nuevo modelo de financiación autonómica se sitúa en el frontispicio de sus demandas. Es lógico. Difícilmente, por no decir imposible, sus gobiernos pueden ejercer sus competencias, no digamos incorporar nuevas, y garantizar unos servicios públicos dignos a los ciudadanos si los fondos estatales que reciben se guían por criterios fijados en 2009. Sin embargo, la apremiante necesidad de implementar otra financiación es lo único en lo que coinciden los dirigentes regionales. A partir de ese punto, por mucho que algunos intenten escenificar la batalla entre dos bandos —el Gobierno y sus aliados independentistas y el resto, es decir, los barones del Partido Popular en singular sintonía con otros socialistas, como el castellano-manchego Emiliano García-Page y el asturiano Adrián Barbón—, la cruda realidad es que en esta pelea no hay dos posiciones, sino quince. En la práctica, cada autonomía defiende sus intereses particulares, con «sano egoísmo», como ha llegado a decir algún dirigente, más allá de la apelación a los principios constitucionales de la igualdad y la solidaridad. No estamos ante una cuestión ideológica, sino de números. Por eso mismo, como hemos recordado en este mismo espacio editorial, existe una mayor afinidad entre Galicia y Asturias (territorios gobernados por PP y PSOE, respectivamente) que entre Galicia y Valencia (las dos populares) o Asturias y Cataluña (ambas socialistas).

Este marco político es el que explica por qué se mantiene un modelo de financiación ineficaz y anacrónico, sometido a parches y recauchutados, desde hace casi dos décadas. Pero la decisión de Pedro Sánchez de desbloquear este espinoso asunto ahora (cuando su posición es casi insostenible) no responde tanto a un ejercicio de responsabilidad, sino a la presión de los independentistas catalanes, con Esquerra a la cabeza. Indultar a los presos secesionistas, aprobar una ley de amnistía, transferir más competencias a Cataluña y mejorar sustancialmente su financiación (se llegó a hablar de cupo catalán) forman parte del gravoso peaje que el presidente ha pagado para seguir en la Moncloa. Negociar (con nula transparencia) de forma bilateral con Esquerra una reforma que afectará a quince comunidades es justamente el camino equivocado para sellar un acuerdo general de mínimos. Este es, de hecho, el pecado original. A partir de ese instante, ¿qué podría salir bien?

La fotografía que le concedió Sánchez a Junqueras el 8 de enero en la Moncloa para escenificar el pacto de financiación con Cataluña (que se llevaría 4.600 millones más cada año) solo fue la puntilla a cualquier veleidad de sintonía autonómica. Las palabras de Junqueras —yo ya arreglé lo mío, ahora que el resto de comunidades negocien lo suyo, como si fuese el reparto de las migajas— sonaron a provocación.

Ajena al chaparrón que le venía encima, la ministra de Hacienda, María José Montero, reunió el miércoles a los consejeros del ramo de las quince comunidades que se rigen por el régimen general para explicarles las líneas generales de la reforma y sus bondades: 21.000 millones más en el sistema; no existen privilegios a Cataluña; todas las comunidades se benefician, principalmente las gobernadas por el Partido Popular (que se llevarían el 70% de los 21.000 millones) con Andalucía a la cabeza; el PP no tiene el mínimo interés en cambiar nada (si tuviese una propuesta mejor por qué no la presentó cuando gobernaba con Mariano Rajoy o incluso después); la oposición no es a la reforma del modelo, sino que responde a una obsesión por liquidar a Sánchez…

Una parte de este argumentario podría responder a la realidad, pero solo una parte. Porque lo cierto es que en este asunto todo ha estado precocinado, un término que se ha puesto de moda en los últimos tiempos: el modelo negociado con Esquerra, la escandalera de los consejeros del PP y la propia reacción de la ministra. Todo ha sido penosamente previsible, aunque haya habido sobreactuaciones clamorosas. Por ejemplo, sorprende que las críticas más aceradas —«champán y caviar para los independentistas y menú del día sin postre para los demás»— hayan provenido de la consejera de Andalucía, Carolina España, cuando su comunidad sería la más beneficiada, con 4.876 millones adicionales. Salvo que en su mente no estuviesen los números sino otra variable: elecciones. Porque María José Montero, la pregonera de un maná para Andalucía, competirá en unos meses por su presidencia con Juan Manuel Moreno Bonilla. De ahí seguramente que la consejera andaluza haya atacado directamente a Montero y no a Sánchez. Lo mismo podría decirse de Aragón, en donde el popular Jorge Azcón deberá medirse con la exministra socialista Pilar Alegría. Cuando dinero y urnas se entremezclan y confunden, el ruido y el barro tapan siempre cualquier atisbo de luz.

Pero Montero sigue a lo suyo y seguirá estirando la farsa del diálogo reuniéndose de forma bilateral con los presidentes autonómicos para explicarles cómo quedaría su comunidad con el nuevo modelo. En el caso de Galicia, los datos del ministerio cifran en casi 600 millones el beneficio, una cantidad desmentida por la Xunta, que asegura que el impacto será tan dañino que la comunidad quedará relegada al furgón de cola estatal. «Haremos todo lo posible porque este plan no salga adelante», proclamó el presidente Alfonso Rueda.

Más allá de los fuegos de artificio, lo que importa a Sánchez es que entre las filas independentistas cale la idea de que él cumple sus compromisos —el último, más dinero para Cataluña—, de tal forma que la presión de la opinión pública catalana obligue a Junts y Carles Puigdemont —cuyo exilio en Waterloo podría concluir este año— a apoyar la reforma de la financiación en el Congreso. Al tramitarse como ley orgánica necesitaría una mayoría absoluta y los siete votos de Junts son claves, contando con que Podemos y Sumar aceptarían otro trágala (lo habitual). Como el PNV juega en otra liga financiera, a este se le paga con más competencias (el viernes se aprobaron cinco de una tacada). La estrategia monclovita podría despejar un acuerdo presupuestario y permitir a Sánchez extender la legislatura hasta 2027. Y, de ser así, el presidente añadiría otro capítulo a su conocido manual de resistencia.

Como se ve, tras la reforma de la financiación hay mucho más que un complejo reparto de fondos. Por eso más que convencer a los líderes autonómicos, una misión imposible, el objetivo de Sánchez es otro: Junts. No necesita ni quiere seducir a las once comunidades del PP. Ni siquiera a las dos socialistas. Le bastan los siete votos de Junts. En eso está. Y eso lo sabe el Partido Popular, que no quiere bajar la presión a un presidente acorralado y asfixiado, pero no derrotado.

Precisamente hoy el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne a sus barones regionales en Aragón para teatralizar un gran rechazo a la propuesta de financiación y erigirse de nuevo en la única alternativa posible. Volveremos a escuchar palabras gruesas y graves acusaciones contra el presidente del Gobierno. Con toda probabilidad le exigirá que dimita o convoque elecciones. Todo previsible. Sin embargo, sería más que conveniente que el líder del partido más votado de España y primer partido en las Cortes Generales, aprovechase para desgranar su propia propuesta de financiación, más allá de los lugares comunes de la justicia, la equidad y la solidaridad entre territorios. Porque hasta ahora hemos conocido todo lo que no le gusta del plan del Gobierno, pero poca cosa sobre un proyecto alternativo.

Una propuesta popular, por cierto, que seguramente deberá pactar con Vox, que, según todas las encuestas, es determinante para que Feijóo conquiste la Moncloa. El acuerdo tampoco parece sencillo con la formación ultra de Santiago Abascal, que tiene entre sus principios fundacionales liquidar el Estado de las Autonomías. Si Sánchez ha tenido que pagar el peaje de negociar de forma bilateral con Junqueras, Feijóo presumiblemente lo deberá hacer con Abascal.

Los barones del PP sin duda aplaudirán hoy el discurso de Feijóo. Sin embargo, tras esa precocinada ovación y cierre de filas, la incertidumbre sobre el modelo de financiación no se disipará. Porque, ¿aceptaría Andalucía menos de los 4.800 millones que les promete Montero, o Valencia menos de los 3.669 millones, para que otras comunidades como Galicia viesen incrementadas sus partidas? ¿Hasta dónde llegaría esa cacareada solidaridad? ¿Quién estaría dispuesta a ceder? En el mundo de la economía se advierte que lo que no son cuentas, son cuentos. Y hasta ahora ha habido poco de lo primero y demasiado de lo segundo.