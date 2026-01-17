Opinión
Carlos Varela García
Negacionismo climático
O Acordo de París é un tratado internacional que propón limitar o quecemento global a menos de 2ºC -ou idealmente a 1,5°C- con respecto aos niveis preindustriais para o ano 2100.
Nun acordo considerado histórico, o texto foi adoptado en 2015 por 195 países na COP21 (Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático), reunidos en Francia. Para lograr este obxectivo, o documento avoga porque os países reduzan as súas emisións de gases de efecto invernadoiro a partir da súa entrada en vigor en 2016.
En xaneiro de 2025, o presidente Donald Trump culminou a retirada de Estados Unidos do Acordo de París ao regresar á Casa Branca. Esta é a segunda vez que o republicano toma esta medida. Durante o seu primeiro mandato, de 2016 a 2020, xa retirara ao país do tratado (en xuño de 2017), alegando que o texto prexudicaba a competitividade da economía estadounidense.
A retirada do Acordo non é inmediata, o proceso leva tres anos despois da entrada en vigor. Tras a notificación da parte espérase mais dun ano para a saída, polo que aproveitando o inicio dun novo mandato e transcorrido o prazo establecido, o presidente culminou o proceso de afastamento na data indicada.
Aínda non satisfeito coa postura de bloqueo á redución de emisións contaminantes, o presidente republicano vai moito máis lonxe decidindo afastarse recentemente de dúas organizacións clave na loita contra o quecemento global: A Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (CMNUCC) e o Grupo Intergobernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, nas siglas en inglés).
O IPCC foi creado en decembro de 1988 pola Organización Meteorolóxica Mundial (OMM) e polo Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente. É un comité composto por centenares de científicos do mundo enteiro coa misión de avaliar periódicamente o estado do coñecemento científico sobre as mudanzas do clima. Estas avaliacións son publicadas en forma de Relatorios de Avaliación.
Partindo da lectura de artigos académicos e documentos oficiais, resulta que actualmente os maiores emisores mundiais de gases de efecto estufa foron, por este orde: China, Estados Unidos, India, Unión Europea e Rusia. Interesa pois aportar os elementos necesarios para comprender esta decisión que leva a un dos maiores contaminadores mundiais a apartarse da axenda climática internacional, que comezou a formarse a partir das evidencias científicas recadadas e publicadas polo IPCC que confirman a influencia das accións humanas (efecto antropoxénico) na mudanza do clima e dos riscos irreversibles que representaría superar a temperatura do planeta en mais de 2ºC comparado cos niveis preindustriais.
Fronte á evidencia científica de que a explotación de combustibles fósiles, como base enerxética principal do desenvolvemento industrial, está na orixe da actual crise climática, a resposta do presidente Trump foi o mantra Drill, baby, drill («perfora, baby, perfora»), facendo que os esforzos globais perdan a un actor que é responsable do 15% das emisións mundiais.
A realidade do cambio climático baséase en décadas de evidencia científica establecida e comprobada, ademais de ter sido afirmada repetidamente polos tribunais. Nunha sentenza de grande calado, apoiada por 17 maxistrados da Gran Sala do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, en data de 9 de abril de 2024, estableceu «que existen indicios suficientemente fiables de que o cambio climático antropoxénico existe, que plantexa unha grave ameaza global actual e futura para o desfrute dos dereitos humanos, prevéndose que os riscos pertinentes serán menores se o aumento da temperatura se limita a 1,5ºC por riba dos niveis preindustriais e se actúa con urxencia, e que os actuais esforzos mundiais de mitigación non son suficientes para acadar este derradeiro obxectivo»
A adopción da postura negacionista por parte do goberno dos EE UU amosa a descrenza nos principais estudos científicos mundiais e cuestiona o quecemento global, actualmente en curso, que situou o ano 2025 como o terceiro máis cálido desde que existen rexistros. A Organización Meteorolóxica Mundial (OMM) acaba de publicar o informe anual do estado previsto do clima global na que estima unha temperatura media anual global para os próximos cinco anos de 1,2ºC a 1,9ºC por enriba das medidas preindustriais, coas consecuencias calamitosas que iso suporía para o noso planeta.
Malia a realidade científica da crise climática, que ademais todos sentimos, aínda existen persoas, líderes e grupos que se negan a recoñecela, o que nos sitúa no cerne da afirmación atribuída a Albert Einstein: «Dúas cousas son infinitas: a estupidez humana e o universo; e do universo non estou tan seguro».
