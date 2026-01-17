Retratos augustos: Maximino Keizán

Si le ves caminando o sentado, parece un personaje salido de algún cuadro del Greco: el de la mano en el pecho, por ejemplo. Pero este vigués, director teatral, es pionero del teatro en gallego, allá por 1966 con A raposa e as uvas, versionado por Ferrín. En Vigo estrenó La puerta del paraíso antes de hacerlo en las principales capitales , escrita pensando en él por Miguel Cobaleda y que la muerte de su gran amigo Blanco Amor, colaborador en algunas de sus obras, impidió que éste lo tradujera al gallego. Introductor de autores como Brecht del café teatro en Galicia, que yo conocí por él hace medio siglo. Recitador, impulsor de la poesía de Galicia, incluyendo contemporáneos como Ferrín, Forcadela, Baixeras... Ha vivido mucho, sabe de mucho este ser de impasible elegancia.

Queizán, en una foto de archivo / FdV

Sabed, lectores, quién es el fotógrafo Augusto

¿No es justo que el lector sepa quién está detrás de todos estos retratos de los sábados? No, no es un periodista. Nos conocimos hacia 2006, a la vuelta de un viaje a Mozambique en que reportajeé su vida y fotos. A partir de ahí, cada vez que regresaba de África me enviaba una crónica escrita desde el país que tocara en ese momento, mezclando lo que sucedía a su alrededor con lo que intuía a través del visor de la cámara. Mozambique, Kenia, Tanzania, Malawi, Etiopía… viajes que para él supusieron un cambio profundo en la forma de mirar y de entender la vida. En aquellos lugares trabajó como fotógrafo, pero también documentó proyectos con la idea de presentarlos después en España a distintas ONG y abrir, si era posible, una vía de ayuda. Después de la pandemia le propuse hacer algo juntos, y así nacieron los retratos augustos, nombre que yo mismo acuñé. No están todos los que son. Hoy ya son casi doscientos retratados. Los augustos se han convertido en un referente singular: por su casa han pasado perfiles muy distintos, con trayectorias y temperamentos dispares. Una manera de mostrar el entramado humano de la ciudad.

Y acabadlo de saber ya

Dice él que todo ese proceso le ha enseñado a tratar con miradas muy diferentes, y a crecer como fotógrafo de retrato. Por el camino han surgido exposiciones, encuentros con artistas, entrevistas y, en definitiva, una forma honesta de darse a conocer en Vigo. Su casa, una casa antigua con un jardín igualmente antiguo, se ha convertido en un lugar de encuentro. Tiene tiempo, memoria, vegetación que acompaña. Ese entorno favorece la conversación. El retratado se entrega, se deja ver de verdad. Hablan, escucha, observa los silencios, los gestos mínimos. Al final, formamos un buen tándem: mis palabras y mis recuerdos acompañan a sus imágenes y eso da sentido a lo que sale cada sábado en FARO DE VIGO y pronto queremos que sea libro.