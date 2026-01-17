Hablar claro

Hablando se entiende la gente, solemos decir, a lo que añado: y si hablamos claro nos entenderemos mejor. Decía Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del filósofo. Y es verdad. Pero hay que decir también que la claridad es consecuencia de la luz que habita en el entendimiento desde donde esclarece la palabra. Solo quien tiene las ideas despejadas puede expresarlas de modo diáfano. Quien tiene nublado el entendimiento no transmite más que oscuridad. Y hay quien ensombrece las palabras y las frases con el petulante propósito de parecer profundo.

Dos libros de publicación sucesiva constituyen claro testimonio de la permanente preocupación del presidente de la Real Academia Española de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, por la claridad en el lenguaje. Primero fue su libro Fundamentos del lenguaje claro (2024) y después, El derecho a comprender el lenguaje del poder (2025). En el primero ya se anticipan algunas de las ideas e inquietudes desarrolladas en el segundo relativas a la comunicación entre el poder y los ciudadanos.

La opacidad del lenguaje en las instancias del poder es un medio de distanciamiento de los gobernados, de alzamiento para hacerse inalcanzable, y en esa línea es simiente del autoritarismo. La exigencia de claridad en esa comunicación empieza a alborear con la Ilustración. Y, a la par, será con la Revolución francesa cuando se toma conciencia de la fuerza de la palabra, de su capacidad enardecedora. Pedro Salinas nos recuerda el efecto inflamante de aquella tríada de palabras- libertad, igualdad, fraternidad- proclamadas desde las ruinas de la Bastilla y por las que tantos hombres lucharon y murieron. Por ello, al poder no le resulta indiferente el uso del lenguaje, hasta el punto de querer influir en él y usarlo como herramienta de su acción política. Pero, como advierte Muñoz Machado, no corresponde a las leyes decidir, orientar o fijar el léxico de los ciudadanos. Será un error querer imponer por ley un lenguaje, porque este es creación espontánea del pueblo, no de los legisladores.

Pero volvamos al tema de la claridad. Fueron pensadores de la Ilustración los que empezaron a exigir un lenguaje claro en las leyes; es el caso de Montesquieu y Bentham cuyas recomendaciones habrán de influir en la redacción del Código Civil de Napoleón.

Para Muñoz Machado, la inteligibilidad del lenguaje que utilizan los órganos del poder es un derecho constitucional del ciudadano. No es la claridad de la ley -nos dice- una cortesía de los poderes para con el ciudadano, sino un deber impuesto por la obligación correlativa del derecho subjetivo a comprender. Se apoya en el artículo 9.2 de la Constitución que impone a los poderes públicos la obligación de remover los obstáculos que impidan o dificulten la plena efectividad de la libertad e igualdad de los ciudadanos en la medida en que es deber de aquellos facilitar la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social; invoca también la garantía de seguridad jurídica (artículo 9.3) y la libertad de comunicación (artículo 20). A tales derechos y deberes constitucionales han de sumarse los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional de los que se desprende la necesidad de claridad en las leyes, de manera que no puede tenerse por ley aquella que no se expresa con la suficiente claridad y precisión para que sea entendida por su destinatario.

Nuestro ordenamiento jurídico ya ha hecho suya la exigencia de un «marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión» (art. 129 de la Ley 39/2015).

El deber de claridad alcanza también a la Administración de Justicia, especialmente en los actos de comunicación con los justiciables. De la preocupación e interés por la comprensibilidad del lenguaje utilizado en y por los tribunales se hacen eco la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia aprobado por el Congreso de los Diputados y el Plan de Transparencia judicial aprobado en 2005 por el Consejo de Ministros.

También la claridad de un texto se ve concernida por la corrección del lenguaje y el equilibrio del discurso. Limitándome ahora al acto de mayor relevancia de los tribunales –la sentencia-, descorazona la lectura de algunas resoluciones judiciales cuando a ellas se asoma su deficiente e incultivada redacción: períodos extremadamente largos, enredados en una cadena de subordinadas, preterición del punto y aparte, infinitivos «indígenas» («decir que…», «añadir que…»), solecismos, errores de concordancia, mal uso de los signos de puntuación, empleo incorrecto del gerundio, errada escritura de latinismos (ej., «motu propio» o «de motu propio» en lugar de «motu proprio»), etc.

Y lo dicho habré de extenderlo a los que llamamos letrados, pese a que muchos de ellos no hagan honor a tal nombre. Hay escritos forenses plagados de los defectos de expresión antes citados, a los que se suma, en ocasiones, el gravamen de una desmesura que es superfluo desparrame verbal, impía ocupación del preciado tiempo de los tribunales e inconveniente causa de fatiga para el juez. Grave error. Brevedad y diafanidad son dos virtudes tan inestimables como olvidadas.

Si queremos fiar en la fuerza de la palabra, démosle claridad y aprendamos a respetarla, respeto que empieza por el celo y pulcritud en su uso.