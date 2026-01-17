La estrategia inconexa

Están muchos indignados por el desaire del presidente Donald Trump a la activista opositora María Corina Machado, a la que claramente ha preterido frente a la que la prensa llama «jerarca chavista», Delcy Rodríguez.

Ni siquiera fue nadie de la Casa Blanca a recibirla, se escandalizan aquéllos, que al parecer esperaba que el pomposamente autoproclamado «presidente interino de Venezuela» le tributase algo así como honores de Estado.

De nada sirvió el gesto tan altruista de Machado de entregarle a Trump su inmerecida medalla del Nobel de la Paz en agradecimiento a todo lo que ése había hecho por Venezuela: se supone que secuestrando a su jefe de Estado en violación del derecho internacional.

Y tuvo que soportar además la opositora que el ocupante de la Casa Blanca calificase de «persona estupenda» a la también «presidenta interina» venezolana -¡vaya lío de presidencias!- Rodríguez y se congratulase de la colaboración que, según él, está mostrando con Washington.

Extraña pues a quienes esperaban otra cosa que, en lugar de acabar con el «régimen chavista», Trump haya apostado por «apuntalarlo», como escribía el otro día El País, que en un editorial hablaba de «decisiones inconexas» y «parte de una estrategia incoherente».

Es ciertamente un cambio radical de estrategia el acometido por Trump frente a la de anteriores presidentes, ya fuesen demócratas o también republicanos.

Trump no parece tanto interesado como sus predecesores en cambios de gobierno, en experimentos de «ingeniería social», en lo que llaman en inglés nation building (construcción nacional), sino en controlar las estructuras de poder ya existentes.

La defensa de la democracia o derechos humanos, pretexto tantas veces esgrimido hipócritamente sobre todo por los demócratas para intervenir militarmente en otros países no es algo que le interese.

Como tampoco le interesa el derecho internacional o cualquier límite que pueda ponerse al uso por Estados Unidos de su inmenso poderío militar.

Trump prefiere en cualquier caso intervenciones rápidas, fulgurantes como la Venezuela, de las en su irracional megalomanía pueda vanagloriarse, y que le permitan pasar rápidamente a otra cosa.

No quiere que se repita lo sucedido en Vietnam o en Afganistán, con su país empantanado durante años en un conflicto sangriento que además al final es incapaz de resolver.

Eso es lo que podría explicar la para muchos inexplicable decisión de dejar todas las estructuras de poder en Venezuela pese al espectacular secuestro de Maduro y de su esposa para juzgarlos, ya veremos por qué, en Nueva York.

Y también el cansancio que parece sentir hacia un conflicto que se prolonga demasiado en el tiempo como es el de Ucrania y al que todo indica que parece querer volverle la espalda para dejar que carguen con él los europeos.

En cuanto a Groenlandia, territorio de un país aliado como es Dinamarca, a la que ha amenazado con arrebatárselo, habrá que ver si se contenta con plantar allí, como en la Luna, la bandera de EE UU y que le dejen poner unas cuantas bases militares más.