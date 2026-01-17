Opinión | De bolina
España, camisa negra
«España camisa blanca de mi esperanza (...) navaja, barro, clavel, espada...»: de tal xeito cantaba a senlleira Ana Belén, aló polos anos oitenta do século pasado -e segue, felizmente, a facelo aínda-, os versos e mais as corcheas da autoría do seu marido, Víctor Manuel. «España, camisa blanca de mi esperanza»: con certeza toda unha proclama de expectativas e de alento afouto fronte á infelicidade.
«O CIS detecta un pesimismo crecente: soidade e desemprego preocupan aos españois»: ben polo contrario -a camisa, seica, mudou agora para o escuro- tal vén resultar o pouco fulgurante titular aparecido neste mesmo -sempre venerable- rotativo nos pasados días, primeiros do novo ano que xa habitamos. E é que, en efecto, e sempre segundo o citado organismo público, velaí que case un 80% dos consultados na enquisa considera que teremos en España e comunidades rebeldes un maior illamento; sete de cada dez concidadáns enxerga, ademais, que habemos de percibir máis diferenzas sociais e económicas. Así mesmo e de acordo cos tales, rexistrarase un aumento da violencia -coida o 61%- e mais da delincuencia (para o 52%). En fin, que estamos de festa rachada arreo.
Agora ben; tendo en conta que o actual director do Centro de Investigacións Sociolóxicas atende por José Félix Tezanos, coido que han de devir uns cantos/dabondo aqueles e aquelas a consideraren de certo que os resultados do inquérito se presentan absolutamente manipulados. E cal pode resultar, xa que logo, o obxectivo de tal proceder por parte de D. José Félix? Antes de que D. Iker Jiménez e mariachis ad hoc se me adianten -copyright!-, permitan Vdes que lles diga que, aínda que sexa por unha única ocasión , o caso é que si que hai coincidencia desde as dúas bandas do abano socio-político.
Así, desde a man dereita trátase, daquela, de mobilizar como sexa o electorado de adscrición «progresista» en favor do omnipresente presidente do Goberno a quen se pretende amosar como o último dique capaz de conter a «magnífica» avalancha «libertadora». Isto é: vimos comparecer, pois, diante dunha nova, e maléfica, estratexia do sanchismo rampante que non cesa. Mais xa agora desde o outro lado, a intepretación consiste xustamente niso mesmo: en sentirse, en efecto, mobilizados para devir quen de levar a termo tal necesaria, e sagrada, misión: é dicir, construír unha barreira infranqueábel fronte ao «facherío», moi oportunamente comandada polo actual comandante,inquilino da Moncloa. Non querías conspiranoia? Pois toma dúas cuncas, meu/miña!
Impío e revolté -para alén de, obviamente, volteriano de seu- tal semella que fose Monsieur François-Marie Aruet, e no seu afán de chufarse de Herr Gottfried Wilhem Leibiniz, o verdadeiro creador do pesimismo filosófico. En todo caso, o que si xorde diáfano é que as boas xentes de Europa adiante non parecen andar moi sobradas que digamos de espiritualidades xoviais na hora presente. Pola parte que nos toca, revolté, que non impío malia certas aparencias, o gran Curros Enríquez xa lle fixera, aló por volta de 1880, ditaminar á Divindade aquilo de «se eu fixen tal mundo, que o demo me leve.»
«I´m pickin´up good vibrations / She´s giving me excitations», harmonizaban The Beach Boys. Perante o desacougo en alza, desde a outra beira do Atlántico os novos «rapaces da praia» -de retorno, seica, aos anos 60 do pasado século- interpretan que moi é posible aínda cabalgar -«If everybody han an ocean / across the U.S.A. / The everybody´d be surfin´like California»- por enriba das ondas: trátese das augas do Caribe ou así mesmo daqueloutras groenlandesas. Deus morreu, Nietzsche tamén está criando malvas e, agora mesmo, tampouco é que este cronista estea para cantar por soleares. Porén, parafraseando o espléndido James Cagney/MacNamara de Un, dous, tres: «A situación é desesperada pero non difícil». Ou era máis ao contrario?
