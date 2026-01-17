La biodiversidad en la alta mar

Hace unos días mi buen amigo Jacinto Lareo me hizo llegar el texto del Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Este Acuerdo entra en vigor el 17 de enero del presente año 2026 ya que en esa fecha se cumplen 120 días desde su ratificación por sesenta países o partes de Naciones Unidas. España fue el primer país de la Unión Europea en ratificar este Acuerdo, lo que muestra su gran interés en él. Por otro lado llama la atención que de las grandes potencias mundiales, los Estados Unidos aunque firmaron el Acuerdo en su momento (2023) no lo han ratificado, al menos de momento, Rusia ni lo firmó ni lo ratificó y China sí lo firmó y también lo ratificó. La Unión Europea, que en estos aspectos tiene las competencias compartidas con sus Estados Miembros, lo ha firmado y ratificado.

Este Acuerdo, que para abreviar llamaré de la Biodiversidad Biológica en Alta Mar, nace de la reflexión sobre dos elementos de base. El primero es la enorme extensión de área de aplicación. Recuerden: en el planeta Tierra los dos tercios de su superficie son mar y en este enorme espacio solamente están reguladas las aguas hasta el límite de las Zonas Económicas Exclusivas, lo que quiere decir que aproximadamente la mitad de la superficie del planeta carecía de acuerdos en materia de conservación biológica. El segundo elemento es como tratar los bienes que se encuentran en la alta mar. Una opción era considerarlos como que no tienen propiedad, y en ese caso pertenecerían al primero que los encontrase, o considerarlos como un bien común, y en ese caso habría que protegerlos entre todos y los beneficios de su uso u obtención tendrían que ser compartidos. Esta es la vía que se ha seguido en el Acuerdo y de esta manera considera que la diversidad biológica marina es un patrimonio común de la humanidad.

Así pues el objetivo del Acuerdo es asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional y se centra fundamentalmente en la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos (sin incluir a la pesca que está contemplada en otros acuerdos), las medidas y mecanismos de gestión basadas en áreas incluyendo las áreas marinas protegidas, la evaluación del impacto ambiental de cualquier actividad que se realice en la alta mar y la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina a los países que lo precisen.

Todo ello sustentándose en una amplia serie de principios entre los que quiero destacar el de «quien contamina paga», el concepto de patrimonio común de la humanidad, la libertad de investigación científica, el principio de equidad, el enfoque ecosistémico, el enfoque que tienda a reforzar la resiliencia de los ecosistemas y el uso de los mejores conocimientos e información científica disponible.

Todo esto es, evidentemente, muy ambicioso y difícil de conseguir, pero es muy aleccionador constatar que más de sesenta países del mundo (setenta y nueve a día de hoy) lo consideran necesario y se comprometen a ello habiendo ratificado el Acuerdo. Ojalá que se adhieran todas las partes de Naciones Unidas y se cumpla y desarrolle este Acuerdo como se desea y merece. En mi opinión es bueno para todos.