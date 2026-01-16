¿Por qué no hablan Sánchez y Feijóo de los problemas del país en vez de Ucrania?

Tiene bemoles que la primera vez que se reúnan desde hace diez meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Núñez Feijóo, sea para tratar del envío de «tropas de paz» españolas a Ucrania.

No para tratar de los problemas nacionales, de la educación, de la sanidad, de la vivienda, del aumento de la desigualdad, sino de ayuda militar a un país que ni siquiera forma parte de la Unión Europea o de la OTAN.

Y leo en el editorial de un diario de referencia elogiar el paso que dará Sánchez porque la política de este país «no puede ser ajena a la ruptura de los consensos de que disfrutaba (…) en el nuevo orden de amenazas imperialistas por parte de Donald Trump y de Vladimir Putin».

El editorialista no quiere ver diferencia alguna entre la invasión rusa de Ucrania en respuesta tanto a la ampliación de la OTAN contra lo prometido en su día a Moscú como a la negativa de Kiev a reconocer los derechos de la minoría rusófona de Ucrania, y las guerras abiertamente imperialistas de Trump.

¿Cómo comparar lo que sucede en Ucrania, cuyos antecedentes y contexto deliberadamente ignoran los medios, con la invasión de un país como Venezuela para secuestrar a su jefe de Estado y las continuas amenazas a un aliado, Dinamarca, de que se quedará por las buenas o las malas con su isla de Groenlandia?

La anterior cita de Sánchez y Feijóo en La Moncloa, se nos recuerda, fue también para tratar de defensa, del aumento del gasto hasta el 5 por ciento del PIB exigido por el mismo presidente de Estados Unidos que ahora amenaza a la OTAN sin que el secretario general de esta alianza militar, el holandés Mark Rutte, mueva un dedo por ella.

¿Están los ciudadanos españoles de acuerdo con que se aumente el gasto militar hasta el porcentaje que exige Trump? ¿Lo están a pesar del espantajo de la amenaza rusa que políticos y medios atlantistas continuamente agitan para «manufacturar el consenso», para decirlo con Noam Chomsky?

¿Están de acuerdo con el envío de tropas a Ucrania? En este y los demás países europeos se hacen encuestas sobre todo, pero, ¿sabemos qué piensan realmente los ciudadanos sobre esa guerra y la necesidad del costosísimo rearme que se pretende que sustituya a la diplomacia?

Rearme decidido por políticos europeos como el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller federal alemán Friedrich Merz o el premier británico Keir Starmer, cuya popularidad en sus respectivos países es tan baja que todo indica que pueden perder las próximas elecciones.

Pero es que, además, el asunto que, según los medios, tratarán Sánchez y el líder del PP en La Moncloa, es solo un futurible porque el envío de tropas dependerá de que finalmente Europa logre convencer al Kremlin de que acepte la presencia de soldados de la OTAN en suelo ucraniano.

Rusia está, nos guste o no, ganando la guerra de Ucrania, y en las capitales europeas todos actúan como si, por el contrario, fuese a perderla y se viese obligada a aceptar con su capitulación nuestras condiciones. ¿De eso van a hablar nuestros políticos? ¡Qué pérdida de tiempo!