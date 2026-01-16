Los 76 de «la Marité»

Me dicen que las bombas de palenque y de «tres estralos» que lanzaron en Matamá para celebrar San Amaro se quedaron cortas ante los cánticos del cumpleaños feliz que le dedicaron hijos y nietos por sus 78 a «la Marité», nacida en Tomiño aunque más viguesa que el Sireno porque lleva aquí 70 años. Veo a su espalda a su marido, presta la boina, el «rei dos aturuxos» vigués que se oyen en Radio Vigo, Carlos o do Rocío, Boby si queréis, su esposo siempre dicharachero, autor de vídeo cachonduelos como la imitación del encendido de las luces de Vigo en el pasillo de su casa.

El ateneo Atlántico deja su modorra navideña y habla de memoria democrática

¡Eureka! Las asociaciones culturales privadas van despertando de su modorra navideña, o su resaca. Bien es verdad que los del Vitruvia de Javier Ferreiro no han bajado el ritmo a lo mejor porque tienen bar que los vigoriza pero los de la Évame Oroza, que no lo tiene, aún no dan esas señales de vida que multiplican cuando se levantan del sofá. ¡Ah, pero me llega algo del Ateneo Atlántico y de su patrona Luisa Abad: un interesante ciclo de 6 conferencias sobre la memoria a democrática que falta hace, algunos dirigidas a dos institutos de la ciudad, donde aún hace más falta! Digo que el jueves 22 en el auditorio MARCO a las 19.30 h la primera sobre el papel de la investigación en la Memoria Democrática, a cargo de Conchi López y Montse Fajardo; la segunda dedicada a las víctimas del golpe, el 10 de febrero en la AA VV Praza da Miñoca con Bragado, Pepe Álvarez Cáccamo, Jacinto Mosquera y Javier Moreda; la tercera sobre la represión franquista en el IES Politécnico el 25 de marzo con Cristina Caramés y Domínguez Freitas. Y no os cuento más porque queda aún mucho que rascar.

Y María Moreira se va a disfrutar a Cabo Verde

Hace tiempo que no veo aunque sí hablo por teléfono con mi tronka María Moreira, esa diseñadora que en sus años florecientes fue llamada por la prensa española «la reina del punto» en los desfiles Cibeles de España, entre los selectos. Como parte de su equipo, su prensa, sin dejar el periodismo por las facilidades que me daba el inolvidable director Armesto Faginas (que, sabio, sabía que las rentabilizaría en este periódico al estar al cabo de todo lo que se movía en la moda) también viajé con ella muchas veces a Madrid, Barcelona, París... y viví en las altitudes de ese mundo durante años experiencias incontables de día y de noche, que la moda no tiene tiempos. Ahora, jubilada, vive en su casa campestre de la Vilaza gondomariense. Durante años pasó temporadas desplazándose a Cabo Verde para impartir clases sobre moda al calor de una ong, pero en este decidió hacer el viaje por su cuenta como vacacional para refugiarse en su benéfico clima y huir de nuestra invernía lluviosa. Se va en breves días y, como conoce bien el terreno, compartirá casa con otra viguesa allí asentada ya y yo le evidio esa naturaleza, esas playas, ese espacio poco urbanizado que va a disfrutar hasta que la primavera vuelva a Vigo.