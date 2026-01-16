A familia de palavras do verbo «corromper»

Por família de palavras interpretamos o grupo de unidades ligadas entre si por apresentarem propriedades ou características comuns e associadas por meio de um elemento comum, «a raiz». Os procedimentos morfológicos existentes no galego-português para formar novas palavras podemos esquematizá-los em dous : a «derivaçom» mediante afixos (prefixos e sufixos), assim, corrompedor, corrompido, corrompimento, corrosom, corrosibilidade, corrosível, corrosivo, corruptela, etc. e a «composiçom», mas em certos exemplos podem operar de forma simultánea e solidária estos dous procedimentos num processo denominado «parassíntese (ex. pobre > em-pobr-ecer»), dando lugar às famílias de palavras.

Parece evidente que, a partir das notícias aparecidas nos meios de comunicaçom , um dos exemplos mais singulares de derivaçom seria a palavra «corrupçom» de muita atualidade na sociedade, do ponto de vista jurídico podemos defini-la lexicograficamente como «comportamento consistente no suborno, oferecimento ou promessa a outra pessoa que exerce cargos públicos, ou a pessoas privadas, aos efeitos de obter vantages ou benefícios contrários à legalidade ou que sejam de natureza defraudatória».

Documentamos várias modalidades de «compostos sintagmáticos»: «corrupçom de menores e discapacitados», «corrupçom deportiva», «corrupçom deportiva activa», «corrupçom deportiva de especial gravidade», «corrupçom deportiva passiva», «corrupçom nas transacçons internacionais», «corrupçom nos negócios internacionais», «corrupçom privada», «corrupçom privada de especial gravidade», «corrupçom pública», umha das mais interessantes na nossa opiniom, mas no que diz respeito especificamente à Galiza e à nossa comunidade lingüística a galego-luso-africano-brasileira devemos salientar a «corrupçom lingüística».

A «corrupçom pública» constitui um claro exemplo de composto de nome e adjetivo nos quais se dá umha relaçom entre modificado (o nome núcleo) e o modificador (o adjetivo), umha das características destes compostos é o seu alto grau de lexicalizaçom, que impossibilita que o seu significado seja deduzível do dos seus componentes. Denotaria «suborno de autoridade ou funcionário público, que aceita ou solicita dádivas ou presentes de um terceiro em troca de proporcionar a este um benefício ou vantagem no âmbito das suas funçons que o sujeito activo desenvolve na Administraçom pública».

A «corrupçom lingüística», evidente na Galiza nas Normas oficialistas impostas por Decreto (1983), um drama para a nossa identidade como povo, mencionada em vários contributos publicados neste jornal, qualificada por alguns especialistas de «naufrágio do léxico galego», exemplos graves fôrom objeto de estudos científicos publicados em excelentes revistas internacionais.

Outro dia falaremos dos «corruptos» que agem depravadamente.