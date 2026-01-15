Opinión
Sacar a Franco de Venezuela
Descoñecía —e descubrino co filme Nuremberg— que a Igrexa católica pechara en xullo do 1933 un concordato coa Alemaña nazi (Terceiro Reich). Quen comandaba a parte vaticana é o cardeal Pacelli, anos despois papa, Pío XII. Déixase claro que a postura da Santa Sede prioriza o estatus dos católicos e desenténdese do resto de confesións, dos demais habitantes. Resolto isto —e seguindo a liña histórica—, dá a impresión que, por riba das voces dos clérigos alemáns que advertían da deriva totalitaria e das leis racistas e xenófobas do goberno de Adolf Hitler, para a curia romana pesaba máis a postura política defendida polos nazis que as vidas de xudeus, opositores ao réxime e outras xentes sen fe.
O que ven a continuación é distinto. Incluso se cadra soñeino, senón debeu ser verdade. Había en Viveiro un tipo, un daqueles exiliados en Francia trala Guerra Civil, a quen só atopaba no verán. Era ben maior. Vestía de traxe e gravata, falaba coa voz grosa e paraba sempre no mesmo café. Chocábame del, que cando os militares da Base Norteamericana de Estaca de Bares pasaban na súa pick-up pola vila, el cuspira ao chan murmurando: «Chegan tarde estes cabrós». Ata que un dia vino nunha discusión. Lamentaba a preguiza americana para invadir España durante a ditadura franquista. Quedoume gravada a frase que repetía, golpeando a mesa ca man, facendo tremer os pocillos: «Se [os americanos] tiveran interese, claro que sacarían a Franco no 1945! E canto mellor nos tería ido». Estes días acordeime del, obvio.
Agora chega o complicado. Quería escribir sobre Venezuela pero tras ir ao cine asustoume de verdade a idea dun líder todopoderoso ao que ninguén lle poña freo. Unha persoa que dite normas, nun comezo polémicas e co tempo abertamente represivas. Desa especie que non tolera a máis mínima contrariedade e busca unha continua reverencia. Un caudillo con pátina de demócrata, porque así o evidencie a vitoria nas eleccións, mais que pouco a pouco vaia desprezando liberdade, xustiza e igualdade. Así, no fin, provocar que cada quen acabe mirando para si, para os seus intereses, pensando «comigo isto non vai» e esquecendo que si, nalgún intre tamén irá contra ti... xa o advertían os Molotov: «Si le das más poder al poder / más duro te van a venir a coger» («Gimme tha Power», 1997).
Por iso levo un par de semanas preguntándome se podo aledarme de que Washington levara a Nicolás para New York, e non de turista. Se aquel exiliado tiña razón. Se Pacelli-Pío XII fixo ben asinando o concordato cos nazis e se é normal que a señora Ayuso teña un encontro oficial con Javier Milei e na mesa de traballo... haxa unha motoserra (!?).
