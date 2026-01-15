Y un pisito

Esta mañana, de camino al trabajo, venía escuchando una entrevista- podcast con la actriz española Carme Elías, diagnosticada con alzhéimer. En un momento de la conversación explica cómo se le va horadando la memoria, cómo se presenta, por ejemplo, a citas que había cancelado previamente. La presentadora asiente, como a sabiendas de lo que es esa sensación, con una frase que probablemente diría yo misma: eso nos pasa a todos. «Sí, pero solo nos preocupa –remacha Elías—a quienes tenemos la enfermedad».

Las preocupaciones van por barrios. Y contagian, aunque no nos demos cuenta. Lo explica Bertrand Russell mucho mejor: «Si es usted desdichado, probablemente estará dispuesto a admitir que en esto su situación no es excepcional. Si es usted feliz, pregúntese cuántos de sus amigos lo son. Y cuando haya pasado revista a sus amigos, aprenda el arte de leer rostros; hágase receptivo a los estados de ánimo de las personas con que se encuentra a lo largo de un día normal». Yo lo veo con el que, a mi juicio, es el gran colapso de la sociedad actual: la crisis de la vivienda. Por situación personal, individual o íntima, si quieres, no enfrento a día de hoy el riesgo de la cancelación de un contrato de alquiler o una subida de la cuota.

Eso no quiere decir –felizmente—que no me preocupe. Entre otras cosas, porque lo veo en el ánimo de las personas que me rodean. En esa amiga cocinera que ha apañado un piso estupendo, pero a saber hasta cuándo, porque está en un concello cada vez más turistificado; en mi amigo que ha consumido peligrosamente sus ahorros porque necesitaba venirse de Madrid, sin encontrar nada, caro o asequible, en O Morrazo. ¿Podría decir lo mismo, tendría esta empatía tan bestial, si mi entorno no me trasladase como propia esa inquietud? ¿Pensaría que el gran problema de España, el que la demuele por dentro, es otro? Son las preguntas que me nacieron hoy escuchando a Carme Elías mientras pensaba en mi vecino, separado y con un bebé, que también busca casa.

Economía Cada jueves, Lara Graña, redactora jefe de Faro de Vigo, analiza las claves de la actualidad económica Me apunto

Su problema es nuestro problema. El de mis conocidos, claro que sí, pero también el de los tuyos. El tuyo mismo, quizás. El de las empresas que tienen que incorporar personal para ciudades, como Vigo, donde el precio medio está ya en los 700 euros mensuales. El de nuestros jóvenes, animados a formarse y forzados a vivir, aún con un salario decente, con desconocidos o con sus padres. Cualquier proyecto de gobierno que no enfrente esta realidad como primera prioridad socioeconómica a abordar es y será un fracaso.

Me decía un compañero, hace ya unos cuantos años, que la receta para escribir noticias que importaran de verdad ya la desvelaba la canción Salud, dinero y amor –nunca le pregunté si se refería a la versión de Los Stop o Los Rodríguez, que prefiero la segunda--, pero yo le echaría una pizquita de «vivienda» al adobo, un condumio con techo. Que el título pase a ser Salud, dinero, amor… y un pisito.

Y que si el PIB y el FMI y la OCDE… está muy bien, aplaudimos con las orejas cada previsión macroeconómica mejor que la anterior. Pero la gente necesita dónde vivir.

Feliz semana.