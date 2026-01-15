Patriotas que se acomodan

Los patriotas bolivarianos han aceptado que el imperio esquilme el petróleo de Venezuela a cambio de que el emperador los deje seguir en el poder. Trump tiene fama de déspota fácil de ubicar en la extrema derecha, mientras que los fans de Chávez parecen, a todas luces, de extrema izquierda. Y qué importará eso.

No solo es que los extremos tiendan a amigarse, como ya pasó con Hitler y Stalin en tiempos del pacto germano-soviético. En realidad, las ideologías son más bien irrelevantes. La política es el arte de hacerse con el poder y conservarlo por todos los medios posibles, como ya observó hace siglos Maquiavelo.

El poder suele asociarse al dinero, que es lo que de verdad manda. El poderoso caballero al que dedicaron versos Quevedo y el arcipreste de Hita sigue siendo la clave de todo. Trump tiende a mezclar sus negocios con los del imperio al que representa, del mismo modo que los chavistas se han construido un buen patrimonio personal durante los veintitantos años que llevan al mando de Venezuela.

Tanto el emperador como sus nuevos súbditos bolivarianos invocan a la patria como fuente de sus actos. Si Trump se propone afianzar y extender el imperio bajo el lema de hacer grande a América otra vez, el ya fallecido Hugo Chávez popularizó en su día el grito: «¡Viva la Patria, carajo!». Son arrebatos propios del nacionalismo que Borges definió como la manía de los primates.

La Patria es concepto muy respetable, naturalmente; como también lo es la libertad. Lo que ocurre es que luego oye uno gritar «¡Viva la Patria, carajo!» o «¡Viva la libertad, carajo!» en la versión argentina de Javier Milei, y no puede evitar un estremecimiento. Lo único que queda de toda esa verborrea fundamentalista es la palabra carajo: el lugar al que a menudo nos mandan ciertos patriotas.

Cuando alguien escucha esas encendidas proclamas suele ocurrir que se lleve instintivamente la mano a la cartera, para ver si sigue en su sitio. Es natural. Los americanos, por ejemplo, se ponen la mano en el corazón cada vez que suena su himno nacional, en un gesto imitado en otros países como aparente signo de respeto. Pero también pudiera ocurrir que se estuvieran palpando la cartera, por si acaso. Ya se sabe que el bolsillo es la víscera más sensible del ser humano.

Todo esto ayudaría quizá a entender el extraño rumbo tomado por las autoridades chavistas, que hace nada invocaban la espada de Bolivar contra el imperio y ahora aceptan de buen grado los deseos e instrucciones de Trump. El poder, que es trasunto del dinero, obra a menudo estos prodigios; y los patriotas de Chávez y Maduro se han acomodado a la situación. Es de imaginar la perplejidad de sus seguidores dentro y fuera de Venezuela, pero son cosas que pasan.