Miscelánea local de enero

Comenzamos este nuevo año de 2026, con un espíritu muy positivo y convencido de que nuestra villa, van a cambiar las cosas, y se empiecen a resolver los diferentes problemas que nuestro Marín del alma, tiene planteados, para comenzar a resolverse los más urgentes del momento, y sobre todo aquellos que pueden cambiar nuestro futuro, el de nuestros nietos. Problemas que ya hemos expuesto reiteradas veces en este semanal comentario. Abrir Marín al sur, para desarrollar nuestro casco urbano, hacer la villa más humanizada, como se dice ahora.

Y empezaremos por recoger, en la mensual «Miscelánea», aquellos hechos más significativos de nuestro devenir histórico. Y empezaremos por reseñar que en el año 1902 nace el semanario «El Bien», de tendencia católica, dirigido por don Serafín Tobio, defensor del catolicismo, del acosa protestante, que se estaba produciendo, y que se convierte en el órgano del Patronato Católico de la Juventud, y que desaparece en 1904, con motivo de la muerte de su director y fundador, y que convivió, de 1902 a 1904, con el «Eco Marinense», y el «Defensor del Morrazo», semanario de interés general de la comarca, desaparecido en 1905.

El día 2 de enero de 2009 muere don Juan González Pérez, gran marinense que defendió a nuestra villa, involucrándose en la defensa de Marín intensamente, cofundador de Ademar, de Acima, gran impulsor de la construcción del templo de Cantodarea, directivo del Liceo Casino.

El día 4 de enero de 1808 se casa por poder don Juan Gago de Mendoza y Freire, gran corsario marinense, libertador de Marín, al mando de las Alarmas de Morrazo, con doña María Bernarda Fernández de Ibarra y Salgado de Araujo, de Hidalga familia de La Guardia.

El día 6 de enero de 1991 muere en Las Rozas (Madrid) don Antonio Blanco Freijeiro, catedrático de historia, y nombrado Hijo Predilecto de nuestra villa.

El día 8 de enero de 1902 la Cía de Paquetes Correos Franceses inaugura un servicio mensual desde nuestro Puerto al Río de la Plata, con escala en Pernambuco, Bahía, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, iniciándolo el gran vapor «Atlantique».

El día 13 de enero de 1514 se reúne el tribunal formado por el Abad de Sobrado, el de Carracedo y el de Armenteira, para fallar sobre el pleito de los monjes hospitalarios y los de Osera, sobre la titularidad del Priorato de Marín.

El día 15 de enero de 1487 don Diego López de Zúñiga, Justicia Mayor del Reino de Galicia, nombra a Rodrigo de Urdiales, criado del rey, para dar posesión del Coto de Marín a Fray Suero de Oca, abad del Monasterio de Osera.

El día 26 del año 1841 nace don Policarpo Sanz Soto, gran marinense, que a la vuelta de su estancia en Argentina ofreció a los marinenses su colaboración para desarrollar nuestra villa, que no fue aceptada, y se instaló en Vigo, invirtiendo su hacienda en aquella ciudad, en la que tiene una calle.