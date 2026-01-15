¡Pardiez, los de la playa!

Tardé, pero ¿cómo no iba a dar esta foto de envidiables alevines de la cosecha del 1950? Una de las cosas que tienen en común es que lo primero que vieron al abrir sus ojos recién nacidos fue la playa de Arealonga en Chapela. Le siguieron correrías varias por su hermoso paisaje. Supongo que algunos habrán cambiado de dirección, pero cada año se reúnen en torno a un buen cocido en Pepe de Juan. Veréis que son pocos, la edad no perdona y algunos ya han caído en combate y otros estaban tocados por la fiebre maligna ese día. Son Pepe Otero, Luis Teniente, Alfonso Regueiro, José A. Agüilla, Milico, Cándido Villar y Nito Tizón .

Le dejan tocar la flauta en una Jam viguesa en O Galo ¡y era una estrella!

Armando «Galo do Vento» es uno de los expulsados de Vigo al jubilarse, por no hallar acomodo en su pensión de autónomo, a pesar de ser un trabajador nocturno nato. Llenó el bar Alma de Pobladores, como el Galo do Vento, de poetas, pintores, nadeiros y otras profesiones. Hablando con él, me recordaba una anécdota que vivimos en el Galo antes de medianoche. Estaba mi amigo Mani Moure (ex Toreros Muertos) dirigiendo una jam session. Un recién llegado con pinta oriental bajó las escaleras, entró con su dama y, al ver la flamante flauta que Armando tenía en la barra para su aprendizaje, se la pidió prestada. Notó que Armando puso cara de duda y no insistió. «Lo entiendo», le dijo. A los pocos minutos insistió, pidió que le dejaran participar en la jam con Mani Moure receloso, ¡y era Ramy Maalouf, libanés, una estrella oriental en flauta por su interpretación, composición y sus nuevas maneras de tocar la flauta... Se había casado con una viguesa cuando ésta, Marina, estaba en el Instituto Cevantes del Líbano.

La bio de los Darbukas, ritmos orientales en la movida de Vigo

Vigo es ciudad prolífica en grupos musicales de muy diverso género, pero solo uno le echó bemoles para dedicarse a la música oriental con bailarina incluida: As Darbukas Dacolá. Siempre fue respetado por el resto aunque con cara boquiabierta. No tuvieron demasiadas facilidades por el tipo de su música que hacían, pero ninguno vive de ella. Es un hobby, y así siguen. Pues bien, fue a As Darbukas a quienes Armando «Galo» les presentó al libanés Ramy, que se unió casi dos años a ellos mientras pasaba por Vigo. Como grande de la música, perfeccionó e innovó sus sonidos (antes les había ayudado el tunecino Wally, un emigrante). Darbukas consiguió con Ramy un disco con buenos resultados. Los músicos de Darbukas hoy, tras otros que se quebraron en el camino, son: Fran Ferro, Rubén Pastoriza, Marcia Vascónez y la bailarina «danzavientrista» Nuria Saco. Toda esta pasión por lo oriental empezó de adolescentes. Como unos frikis, subían a tocar música africana al Castro a la puesta del sol. Uno de ellos, Rebe, había empezado a estudiarla, pero luego se derivó a los ritmos árabes como maestro y le siguieron c con darbuka, riq y bendir (pandeiro). Felices ellos hasta hoy, porque es su pasión ya que no lo necesitan para vivir .¡Vivan As Darbukas!