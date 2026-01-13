Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visitas al médicoVigo apaga su NavidadBrotes verdes incendios GaliciaVigo VerticalRobos viviendas VigoSevilla-Celta
instagramlinkedin

Opinión

José Carneiro

José Carneiro

Chegou o «blue monday»

Reflexións do 2026: Xeopolítica, política galega e o custo de empezar o ano

Reflexións do 2026

Reflexións do 2026 / EliRG/IA

Levo fatal a costa de xaneiro. Nin que fose o Tourmalet. Logo duns días de descanso tras pechar o 2025 aquí no xornal, volvo ao posto cos ollos aínda pegados e sen dar moito creto a todo o que aconteceu neste arranque de ano incrible… para mal. Síntome coma un coche diésel, pero dos de hai dúas ou tres décadas, cando aínda non existía o turbo. Deses que arrincaban a modiño, facendo moito fume e ruído, pero sen presa, ata que entraban en calor.

Faime falta unha boa rodaxe para procesar a nova realidade do 2026, que non teño moi claro —nin eu nin ninguén— como pode rematar. Non sen sobresaltos.

Unha nova orde mundial

Do contexto internacional, pouco que engadir (pura ironía), porque non é o meu: eu son máis de produto local. Só que, por puros intereses económicos e xeoestratéxicos, hai unha nova orde mundial na que o único que se respecta é a lei do máis forte. Meu pai, que pasa dos oitenta anos, leva meses rompéndome a cabeza con Trump e Venezuela, lembrando cando na súa xuventude, a bordo dos petroleiros da Shell, recalaba con frecuencia en Maracaibo, punto neurálxico desta industria no país caribeño.

—É un país riquísimo, Trump quere o petróleo —dicía.

A verdade é que non lle fixen moito caso. Agora saca peito:

—Díxencho.

Hai que facerlles caso aos nosos maiores para non repetir erros do pasado, non si? Abofé.

Estados Unidos por unha banda; Rusia e China pola outra. Semella que se están repartindo o mundo. E nós aquí, en Europa, de espectadores, coma se fose unha serie de Netflix ou de Prime Video.

O preelectoral 2026 en Galicia

Namentres, a política nacional segue como a deixamos: polarización total, que irá a máis, porque este 2026 —non o esquezamos— é un ano preelectoral. Se os coitelos xa estaban afiados, agora aínda máis. Imaxino —non o desexo— que parte desa psicose se trasladará a Galicia e a Vigo, aínda que espero que os nosos representantes públicos e políticos estean moito máis calmos ca os de Madrid. Máis lles vale. Aquí non imos tan revolucionados, somos coma eses diésel dos que falaba antes. Tranquilidade, señores. Por favor.

O que non cambiou, nadiña, é o tarifazo de rigor de Audasa cada primeiro de xaneiro, por moita bonificación que haxa. Así que entre esa nova orde mundial, a suba de decibelios políticos a nivel do Estado, o posible efecto contaxio a Galicia e a Vigo, as novas tarifas de Audasa e a chuvia —que non anima moito—, igual o blue monday, que din que é o día máis deprimente do ano e que adoita caer no terceiro luns de xaneiro, adiantouse de máis.

E, aínda así, aquí seguimos: cun café na man, o diésel xa collendo temperatura e a chuvia batendo na fiestra do FAROPorque se o 2026 vén así de bruto, polo menos que nos colla con ganas de contalo. E de sobrevivirmos a el cun chisco de retranca. Que non é pouco.

Imagen

Al lío

Si quieres recibir este análisis de la actualidad en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web

Me apunto

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents