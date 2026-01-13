Los de Ford Delio repiten

¿Recordáis, los que tenéis años y memoria, la empresa Ford Delio? Era la concesionaria de Ford fundada en el 1980 y extinguida en 2025. Estos que veis, sus empleados, e incluso el gerente propietario Daniel Meléndez, siguen reuniéndose anualmente para no perder una camaradería forjada en muchos años. Esta vez lo hicieron en el restaurante Sanatorio do Alba.

Xesús Franco, vuelta a Vigo tras años de rural junto al río Miño

Ya os aviso de que el escritor y ex gerente editorial Xesús Franco, ha dejado sus posesiones de allá, por Salvaterra o alrededores, y se ha venido a vivir a su Vigo natal. Aquella ilusión de construir en medio del paisaje, cerca del Miño, había desaparecido una vez fallecida su madre. Debió sentir la soledad de las periferias, a Vigo volvió con su bagaje de 8 libros de poesía, 7 de narrativa y sabe Dios qué más. Hace unos cuantos días tomé una cerveza con él en la tapería La Sota (Carral 10) de Javier y Anahí. Me regaló su último libro poético 12horas+el retardo lunar, que estoy leyendo con placer, tiene una presencia del mar protagonista. Claro, Xesús recorrió todos los mares como marino mercante y observó, sobre todo por sus últimos versos, que estuvo dudando del valor de la vida. Xesús fue el misterioso navegante que durante unos meses mandaba botellas al mar desde un barco, en algún lado de la ría, con la indicación de que se me entregaran los relatos que encerraban. Los publicamos en FARO muchas semanas. A ver, ¿quién ha recibido misivas por mar? Nosotros.

Xesús Franco, en un rincón de su casa miñota. / FdV

Libros de poetas vigueses

He sido amenazado por mi mujer por culpa de mis libros, que ya no caben en las estanterías y ocupan mesas que debieran ser para comer o poner floreros. Tiene razón, pero no soy capaz de desprenderme de ellos y ya veremos qué solución le damos. Buscando precisamente el libro de Xesús Franco, hallé en sus cercanías otros cuatro libros de poesía, todos de vigueses. Allí estaba Véndoche un poema, de Fran Alonso, un libro singular porque a partir de la relación entre poesía y publicidad, explora esa conexión con resultados sorprendentes. También hallé otro de Emilio Alonso, Vivo en la carretera, un poemario de soledades de un anarquista cabreado con el mundo que vive en Lanzarote. Me apareció también Tantas veces junio, de Miguel Vigo, que escarba en la memoria, en lo cotidiano y en lo que se escapa entre los días. Y Cenizas de Cristal, de Victoria Abreu, poeta a pesar de que sea ingeniera de telecomunicaciones. ¡Pardiez! ¿Y dónde está el de Manolo Janeiro? Con estos no cederé ante mi mujer. Van a seguir conmigo.