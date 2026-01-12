Rescate del árbol urbano

Un hermano urbano más. Fijémonos en el más próximo, el árbol aferrado al alcorque de la acera con el que rozamos el saludo cada mañana. Domesticado, más bien perplejo ¡Qué paradoja! La naturaleza fue la materia prima de la ciudad, no hubo cabaña sin madera, ni madera sin árbol. No obstante, ¡cuán a menudo!, la ciudad aplasta el arbolado. ¿Gemido inaudible? ¿Y si quisiera hablarnos? ¿Y si necesitáramos colaborar más que nunca?

Acude a la mente Bertolt Brecht, la memorable historia en la que el señor Keuner se afana en dar forma de bola al árbol, y tanto se esmera, tanto lo poda, que el final es demoledor: “muy bien, esta es la bola, pero ¿dónde está el laurel? “. Parte el corazón la alta costura arboricida, generalizada en demasía; necedad no necesidad. Lisa y llanamente: ¡hay que rescatar el árbol urbano! Su físico y su dignidad. Echemos una ojeada por Vigo.

Rúa Marqués Valladares. Avisa: esto no va bien. Barreras de camelios podados en forma de cirio, malformados de arriba abajo, degradan la Camelia emblemática de Galicia. Hieren el patrimonio botánico. La rúa Concepción Arenal, cambia árbol por palmeras (no son árbol); la baja estima cala hondo en el Ensanche, olivos en macetero, naranjos minúsculos. A años luz del arbolado lustroso de tantos centros urbanos europeos (Madrid, sin ir más lejos); ejemplos de porte copioso, autóctono, caducifolio.

«No son mobiliario urbano. Son un ser vivo, enraizado. Para desplazarse necesitan una mano de ayuda»

No hay duda: ante la mutación medioambiental, está en curso un corrimiento funcional en los lugares urbanos (son casi todo). Moverse a pie, bicicleta, moto, patinete, o transporte público, ya no es una ilusión es una realidad. De ahí: a menos coches, menos calzada. ¿Quién hereda espacio? Carril bici, ensanchamiento de aceras, ayudas mecánicas, terrazas de cafetería… Y, ¿la franja plantada de árboles? No son mobiliario urbano. Son un ser vivo, enraizado. Para desplazarse necesitan una mano de ayuda.

Así, hoy, lo que entendemos por acera se debate en una pugna medioambiental. Janette Sadik-Khan, se expresa así, “Las aceras no son vías hormigonadas para peatones. Para los habitantes de una ciudad son su patio delantero, tan importante como el césped frente a una casa en un barrio” ¡Con rigor técnico, hay margen para avanzar el arbolado! Métricamente al menos dos pasos (1,30 m) sobre la franja hasta ahora asfaltada, paralela a la fachada edificada. Para la habitabilidad serían: ¡dos pasos de gigante!

Rúa Manuel Olivié. Fue durante décadas una lección hermosa en Vigo. El arbolado creaba un paisaje envolvente denso, fluido, sensual. Un dialogo del ramaje con las fachadas y ventanas contiguas, sin conflicto, con hoja caduca. En verano, creaba un abovedado protector del sol; en primavera y otoño, una celosía filtrante de la luz; visualmente transparente en invierno. Un prototipo universal, comprobado, extrapolable. Hoy, queda una nostalgia antitética.

La Gran Vía. Uno de los escasos bulevares históricos que logró sobrevivir. Generoso de sección y desarrollo; cuatro hileras arboladas a media ladera, cosen dos orillas urbanísticas identitarias. Las ayudas mecánicas (tan exitosas) van como anillo al dedo en la topografía empinada de Vigo. No obstante, su implantación en la mediana del primer tramo que arranca en la rúa Urzaiz sugiere la reflexión ¿Era necesario ningunear el arbolado? Las ayudas mecánicas exigen delicadeza extrema: no exigen el choque con el arbolado.

Parque del Castro. Nos abre los ojos. Evoca montaña y contornos de bosque virgen. Sin embargo, pese a su apariencia natural, ¡es una pícara naturalización artificial! El talento de los Turc, unido al paso de los años, operó el prodigio de transformar un vacío debido al uso militar, en el actual “Central Park” de Vigo. Muestra del poder del arbolado: lograr aflorar el alma de una ciudad desde un descampado desalmado. Puro criterio, carácter, y capacidad regenerativa.

El árbol (el ser viviente más longevo) y la arquitectura (el artificio más longevo), muestran su verdad más íntima: el ángulo recto. Sobre la horizontalidad (postes, columnas, pilas) levantan la ciudad del suelo, el mismo ángulo recto del árbol sediento de luz. “Los árboles son artistas de la verticalidad que no tienen miedo a la altura”, observa Joaquín Araujo. En la ciudad, pues, resulta impensable el miedo al árbol urbano.

¿Lugar geográfico de Vigo? El bosque atlántico caducifolio. Toda una exhortación: entreguemos la ciudad a él.