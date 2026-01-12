Opinión | Ao pé do Farelo
ángel utrera
Os Reis Magos de Oriente
Saben deste vídeo xogo hai uns anos moi popular entre os rapaces, no que un vai matando marcianiños e vai conseguindo subir de nivel, suponse que para chegar o mais arriba posible e gañar outra partida de balde, aínda que a realidade resulta que sempre quedas no camiño e un desaprensivo marciano agochado debaixo dunha pedra cando menos o esperas remata contigo, pois mais ou menos iso é a vida, un camiñar subindo chanzos en busca dunha meta inalcanzable porque en calquera momento remata a túa partida e a morte sempre gaña, entre tanto vas collendo experiencia, as veces sabedoría, e sobre todo acumulas toneladas de erros e algo de egoísmos e mesquindade
O longo desta vida de prestado que vendemos, imos madurando como a froita a forza, con cada fracaso, en cada desengano, a base de golpes pola dereita ou pola esquerda de familia, amigos, coñecidos ou veciños cos que nos imos atopando e convivindo.
Precisamente este días pasados coas festas de Nadal, e a traca final dos Reis Magos de Oriente, como cada ano, volvín recordar aqueles dias felices e despreocupados da miña nenez, nos que a maxia e a ilusión daquela noite única no ano, facía posible que un coche tele dirixido, un balón de regulamento ou uns indios e vaqueiros de plástico foran o mellor dos agasallos de Melchor, Gaspar e Baltasar.
Co transcorrer do tempo imos sumando anos e un bo día aquela maxia da noite de reis desaparece, porque sempre hai un anima bendita que te quita a venda dos ollos e che deixa claro que os reis, de oriente, nada, e de magos menos aínda, porque os verdadeiros, os auténticos magos, os xenios de verdade o mellor de todos os agasallos posible, a fantasía imprescindible da nosa vida, sonche estes, que cargan con nos dende que nacemos, bendita condena, porque cando nacemos non traemos debaixo do brazo libro de instrucións e queiras que non tes que ir aprendendo a base de acertos e erros e xa non vale iso de dimito de pai aínda que aquí non dimite ninguén, alo menos os políticos, aínda que iso é outro cantar, para outro artigo, hoxe falamos dos reis magos da casa, os nosos pais, eses que botamos de menos cada día cando nos deixan para sempre, lei de vida, porque o natural é cos fillos despidan os pais cando lles toca.
Sen dubida algunha teño para min, que o verdadeiro agasallo o autenticamente valioso, o único irremediable e fermoso de verdade da boa, foi e sempre será o esforzo, o traballo, a abnegación o amor, entrega absoluta e dedicación por nos a forza mesmo de esquecer os seus desexos, necesidades, soños e ilusións, de todos eles, porque sen dubida os nosos pais, antes de ser pais, foron el e ela, cunha vida propia e uns desexos que moitas veces non viron cumpridos e quedaron irremediablemente polo camiño da vida, sacrificados por nos, os fillos.
Eles si que foron uns verdadeiros reis magos, e non precisamente de oriente.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Vigo fija día y hora (estimada) para el apagado de las luces de Navidad
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- Solteros en el Vigo de los 70