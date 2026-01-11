Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Voyager

Ledicia Costas

Ledicia Costas

O asasinato de Renée Nicole Macklin Good

Ficamos conmocionadas o pasado xoves por unha mensaxe onde a poeta Marta Dacosta informaba do asasinato da poeta e activista norteamericana de trinta e sete anos Renée Nicole Good, a mans dun axente do Servizo de Inmigración e Control de Aduanas dos Estados Unidos (ICE). Renée recibiu varios disparos a queimarroupa no marco dunha operación da ICE en Minnesota. Axiña o escritor galego Antonio Manuel Fraga compartía a través das súas redes sociais a tradución do poema titulado «On Learning to Dissect fetal Pigs» polo que Renée, conforme souben grazas ao comunicado de denuncia e rexeitamento publicado pola Asociación de Escritoras e Escritores en lingua galega, foi recoñecida en 2020 co prestixioso Premio da Academia de Poetas Americanos.

Leo os versos de Reneé en galego mentres na TV pasan imaxes onde centos de persoas protestan en diferentes cidades ante edificios oficiais dos EE UU, manifestando a súa repulsa e esixindo a investigación do sucedido.

«Sobre aprender a diseccionar fetos de porco.

Quero de volta as miñas randeeiras,

os solpores solipsistas,

e os sons da selva costeira que son

tercetos de carricantas e pentámetros

das patas peludas das cascudas.

Doei biblias a tendas de segunda man

(esmagueinas en bolsas de plástico

cunha lámpada de sal ácido do

Himalaia:

as biblias posbautismais, as que

saquei dos recunchos das mans

carnosas dos fanáticos,

as simplificadas, doadas del ler, parasitarias):

Lembro máis o cheiro a goma

esvaradía das ilustracións brillantes

dos libros de texto de bioloxía;

queimábanme os pelos

dentro do nariz,

e o sal e a tinta que me quedaron

pegados nas palmas.

Baixo os recortes de lúa ás dúas e

corenta e cinco da madrugada, estudo

e repito.

Ribosoma

Endoplasmático

—ácido láctico

estame

no IHOP da esquina de Powers e

Stetson Hills—

repetín e esborranchei até que se

abriu camiño e se estancou nun lugar

que xa non podo sinalar, talvez

no meu intestino-

talvez aí, entre o meu páncreas e o

intestino groso, está o insignificante

regato da miña alma.

É a regra coa qe agora reduzo todas

as cousas; de beizos duros e estalados

polo coñecemento que

adoitaba sentar, un pano sobre a fronte febril.

Podo deixalos a ambos en paz?

Esta fe voluble e esta ciencia

Universitaria que me apupa desde

o fondo da aula

agora non podo crer que a Biblia,

o Corán e o Bhagavad Gita me

coloquen o pelo longo detrás da

orella c omo o facía mamá e

exhalen pola boca «facede espazo para a marabilla».

Todo o meu entendemento esvara

Polo queixo até o peito e

Resúmese en:

A vida é simplemente

O óvulo e o espermatozoide

e onde se encontran

e con que frecuencia e como e

ben

e todo morre alí».

Renée, nacida en Colorado, mudárase recentemente a Minnesota. Nunca fora acusada de ningún delito, agás unha multa de tráfico. Describíase a si mesma nas súa conta de Instgram coma “poeta, escritora, esposa e nai”. Deixa tres fillos.

A ICE foi creada en 2003, tras os atentados do 11 de setembro, como parte da Lei de Seguridade Nacional. Coa chegada do segundo mandato de Donald Trump á Casa Blanca, o seu orzamento anual triplicouse, o que permitiu que duplicase o cadro de persoal ata superar os 22000 empregados, entre oficiais de deportación, axentes especiais e persoal administrativo. Na actualidade é unha das axencias máis controvertidas dos EE UU, marcada por un aumento masivo nas deportacións e unha política migratoria realmente estrita. As duras imaxes do asasinato de Renée están filmadas e foron difundidas. No vídeo pode verse como un oficial se achega ao vehículo de Renée, esixíndolle que abra a porta. Ela fai avanzar o vehículo e outro oficial saca a súa arma inmediatamente e empeza a disparar. Trump cualificou á vítima de «axitadora profesional», acusándoa de obstruír o traballo dos axentes, e os funcionarios da súa administración, describírona coma unha terrorista doméstica que intentou atropelar a axentes federais co seu coche. As imaxes difundidas, pola contra, din outra cousa. Mostran violencia policial ata o asasinato. Leo noticias que informan de que a vítima non morreu de xeito inmediato. Que saíu do seu vehículo cuberta de sangue, na procura de axuda, mais conforme á denuncia dunha testemuña que declarou ante a cadea local FOX9, os axentes da ICE impediron que un home que se identificou coma médico puidese auxiliala. Centos de persoas piden xustiza para Renée, mais que é a xustiza ante a dor da morte?

