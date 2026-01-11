Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallegos en Groenlandia y DinamarcaJefes de Urgencias se rebelanCondena al SergasSe apaga la Navidad de VigoTractorada OurenseInterparlamentaria del PP
instagramlinkedin

Opinión

Senén Barro Ameneiro

Senén Barro Ameneiro

Se se fai á marxe da lei non é xustiza, é outra cousa

Hai algún tempo vin a película Gone Baby Gone —estreada en España co título Adios, pequeña, adios—, dirixida por Ben Affleck. A cinta narra a desaparición dunha nena, Amanda, nun barrio marxinal de Boston. Un dos investigadores privados contratados para localizala é Patrick Kenzie —interpretado por Casey Affleck—, quen acaba descubrindo unha retorta trama na que participa a policía local para separar á nena dunha nai drogadicta e neglixente, entregándoa a unha familia que pode ofrecerlle agarimo, estabilidade e un futuro mellor.

Jack Doyle, capitán do Departamento de Policía de Boston, foi quen orquestrou toda a operación antes de dimitir e prexubilarse por supostos erros cometidos durante a investigación. El e a súa muller perderan ao seu fillo e, dalgún xeito, viron en Amanda a oportunidade de volver comezar unha familia. Pero todo se torceu cando Patrick descubriu o engano. Os intentos de Doyle de convencelo para que deixase as cousas como estaban -argumentando que era o mellor para a nena, incluso a súa única oportunidade de ser feliz- non tiveron éxito. A nena foi devolta á súa nai, que non cambiou a súa conduta tóxica; a parella de Patrick, compañeira súa na investigación, abandonouno por tomar unha decisión que ela consideraba inxusta; e o capitán Doyle acabou en prisión.

A película expón con crueza un dilema moral extremadamente difícil. É lexítimo quebrantar a lei cando se busca un resultado que parece máis xusto? Se devolver a nena á súa nai biolóxica implica expoñela, con alta probabilidade, a unha vida de marxinalidade, non sería máis humano deixala cos Doyle?

Patrick non escolleu un final feliz, tampouco para si mesmo. Pola contra, pagou un alto prezo por defender o Estado de dereito cando este pode parecer limitado ou mesmo inxusto. Que faría vostede?

Eu deille moitas voltas ao final da película e concluín que faría o mesmo que Patrick. É certo que calquera lei é perfectible e que, ás veces, a lei aplícase mal ou fórzase a súa interpretación para atender intereses alleos á xustiza. Pero, para todo aquilo que realmente importa, é preferible contar con regulación que con pistolas ou billetes enriba da mesa. A legalidade non sempre coincide coa nosa intuición de xustiza, pero non podemos defender que, naquilo que o dereito regula, o fin xustifique os medios só porque ese fin coincide cos nosos intereses, desexos ou valores. Iso si, a mesma lei debería servir para facerse cargo daquela nena que a súa nai non sabía ou non podía cuidar.

Pense ademais que cantos menos medios teña vostede ao seu alcance, máis sometido estará ao capricho, á arbitrariedade ou aos valores morais de quen si os posúe, sexan económicos, militares, políticos ou de comunicación. Todos podemos atopar exemplos abondos: desde o «quen poda facer, que faga», ata a difusión de loiadas ou a aplicación retorta da lei.

Chego agora ao final, que en realidade foi a orixe deste artigo: a detención de Maduro e da súa esposa tras a chamada Operación Resolución Absoluta. A miña empatía cara a Maduro é nula; considéroo o principal responsable da desintegración económica, democrática e social do seu país. Gustaríame ver que un xuízo xusto —deberían selo todos— o sitúe onde corresponda. Pero non: o fin non debe xustificar calquera medio. A captura de Maduro e da súa esposa vulnerou principios básicos do dereito internacional, como a soberanía dos Estados e a prohibición do uso da forza sen mandato multilateral.

Como dixo Trump na rolda de prensa na que deu detalles da operación, ningún outro país podería ter feito algo así. É certo: ninguén máis dispón dos medios, da preparación e da intelixencia militar necesarias para unha operación desa envergadura. Oxalá que ningún outro país, ademais de non poder, tampouco quixese facelo así.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents