Opinión
Se se fai á marxe da lei non é xustiza, é outra cousa
Hai algún tempo vin a película Gone Baby Gone —estreada en España co título Adios, pequeña, adios—, dirixida por Ben Affleck. A cinta narra a desaparición dunha nena, Amanda, nun barrio marxinal de Boston. Un dos investigadores privados contratados para localizala é Patrick Kenzie —interpretado por Casey Affleck—, quen acaba descubrindo unha retorta trama na que participa a policía local para separar á nena dunha nai drogadicta e neglixente, entregándoa a unha familia que pode ofrecerlle agarimo, estabilidade e un futuro mellor.
Jack Doyle, capitán do Departamento de Policía de Boston, foi quen orquestrou toda a operación antes de dimitir e prexubilarse por supostos erros cometidos durante a investigación. El e a súa muller perderan ao seu fillo e, dalgún xeito, viron en Amanda a oportunidade de volver comezar unha familia. Pero todo se torceu cando Patrick descubriu o engano. Os intentos de Doyle de convencelo para que deixase as cousas como estaban -argumentando que era o mellor para a nena, incluso a súa única oportunidade de ser feliz- non tiveron éxito. A nena foi devolta á súa nai, que non cambiou a súa conduta tóxica; a parella de Patrick, compañeira súa na investigación, abandonouno por tomar unha decisión que ela consideraba inxusta; e o capitán Doyle acabou en prisión.
A película expón con crueza un dilema moral extremadamente difícil. É lexítimo quebrantar a lei cando se busca un resultado que parece máis xusto? Se devolver a nena á súa nai biolóxica implica expoñela, con alta probabilidade, a unha vida de marxinalidade, non sería máis humano deixala cos Doyle?
Patrick non escolleu un final feliz, tampouco para si mesmo. Pola contra, pagou un alto prezo por defender o Estado de dereito cando este pode parecer limitado ou mesmo inxusto. Que faría vostede?
Eu deille moitas voltas ao final da película e concluín que faría o mesmo que Patrick. É certo que calquera lei é perfectible e que, ás veces, a lei aplícase mal ou fórzase a súa interpretación para atender intereses alleos á xustiza. Pero, para todo aquilo que realmente importa, é preferible contar con regulación que con pistolas ou billetes enriba da mesa. A legalidade non sempre coincide coa nosa intuición de xustiza, pero non podemos defender que, naquilo que o dereito regula, o fin xustifique os medios só porque ese fin coincide cos nosos intereses, desexos ou valores. Iso si, a mesma lei debería servir para facerse cargo daquela nena que a súa nai non sabía ou non podía cuidar.
Pense ademais que cantos menos medios teña vostede ao seu alcance, máis sometido estará ao capricho, á arbitrariedade ou aos valores morais de quen si os posúe, sexan económicos, militares, políticos ou de comunicación. Todos podemos atopar exemplos abondos: desde o «quen poda facer, que faga», ata a difusión de loiadas ou a aplicación retorta da lei.
Chego agora ao final, que en realidade foi a orixe deste artigo: a detención de Maduro e da súa esposa tras a chamada Operación Resolución Absoluta. A miña empatía cara a Maduro é nula; considéroo o principal responsable da desintegración económica, democrática e social do seu país. Gustaríame ver que un xuízo xusto —deberían selo todos— o sitúe onde corresponda. Pero non: o fin non debe xustificar calquera medio. A captura de Maduro e da súa esposa vulnerou principios básicos do dereito internacional, como a soberanía dos Estados e a prohibición do uso da forza sen mandato multilateral.
Como dixo Trump na rolda de prensa na que deu detalles da operación, ningún outro país podería ter feito algo así. É certo: ninguén máis dispón dos medios, da preparación e da intelixencia militar necesarias para unha operación desa envergadura. Oxalá que ningún outro país, ademais de non poder, tampouco quixese facelo así.
