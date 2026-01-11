Auge y caída de ‘America First’

La comentarista conservadora Megyn Kelly confesó estos días que, hasta ahora, nunca se había planteado por qué, durante toda su carrera enfrente de las cámaras, siempre se posicionó incondicionalmente a favor del Gobierno de Israel. También dijo que, en Fox News, su antigua cadena, todos estaban obligados a defender la invasión de Irak. Que se reían de quienes se mostraban escépticos ante aquella aventura militar en Oriente Próximo. Lo hacían porque tenían que obedecer las órdenes de sus superiores. Nunca se cuestionaron nada; eran simples loros que repetían las consignas que les suministraban desde arriba. Ahora Kelly observa cómo en Fox News vuelve a ocurrir lo mismo tras la captura de Maduro en Venezuela. No hay ni una sola voz discordante, se lamenta. Todos los opinadores principales la elogian. “Es una máquina de propaganda”.

No hay nada como escuchar a las viejas glorias del canal de News Corporation para conocer mejor el mundo mediático conservador. Detengámonos un momento en estas reflexiones aparentemente sinceras. ¿Cómo una persona como Megyn Kelly, con tanta experiencia en el periodismo audiovisual y con tanta influencia en la opinión pública estadounidense, nunca se planteó cuestionar, hasta este momento, su apoyo a Israel? ¿Por qué ahora reconoce que, en Fox News, en vez de hacer periodismo honesto más o menos subjetivo, se hace propaganda? ¿Y cómo esta persona sigue siendo relevante, tras reconocer que lleva ejerciendo de experta en la actualidad sin saber nada de asuntos muy serios, sugiriendo asimismo que sus años más exitosos en la compañía de Murdoch fueron fruto de su ausencia de ética profesional y su disposición para engañar a los televidentes a fin de contentar a sus jefes?

Megyn Kelly no lo dice ahora como consecuencia de un despertar ideológico o espiritual. Lo dice porque ahora ya no necesita a esas empresas para alcanzar las cifras que acumuló en la América corporativa. Con su pódcast ya puede ser su propia jefa. Y ahora es “libre” para manifestar lo que piensa. Ahora que sabe que puede seguir subsistiendo en este negocio, que ya no le hace falta la protección de los antiguos amos, dice que se ha puesto a pensar, a cuestionarse cosas, a replantearse su papel en el movimiento conservador. Después de largos años de manipulaciones y engaños. La historia de Megyn Kelly es muy ilustrativa para saber cómo se dirige la opinión pública en Estados Unidos y cómo hemos llegado hasta aquí. También para comprender mejor el fenómeno de ‘America First’ y la coalición que convirtió a Trump en presidente.

El movimiento MAGA defendía el aislacionismo; no querían guerras interminables ni intervenciones en otros países. De ahí su posición en contra de la asistencia económica a Ucrania y su reticencia a situarse siempre del lado de Israel. Aducían que los neocons y los demócratas habían arruinado al país con sus excursiones bélicas en territorios lejanos, sus anticuados acuerdos internacionales y sus pretensiones de transformar el mundo, mientras los ciudadanos estadounidenses no paraban de empobrecerse y sus ciudades se volvían cada vez más decadentes. Sin embargo, Trump, aunque despreció a Ucrania, continuó cultivando su alianza con Israel, expresó sus deseos expansionistas no solo en Groenlandia sino incluso en Canadá. Y finalmente intervino militarmente en Venezuela para «dirigir el país», amenazando con repetir la misma operación en otras naciones latinoamericanas mientras predica su propia versión de la Doctrina Monroe.

Parece que la derecha populista está dividida. Unos piensan que cualquier tipo de intervención en otro país supone una traición a los principios del movimiento. Otros apoyan a Trump haga lo que haga. Literalmente. Si mañana el presidente enviara tropas a Irán, quienes antaño argumentaban en contra de las invasiones promovidas por los neoconservadores en la antigua Mesopotamia, probablemente encontrarían razones para justificar esta decisión. A estos últimos, en realidad, nunca les interesó tanto un proyecto político como un lugar bajo el sol. Sí, detestan a los demócratas, pero lo único que desean es estar cerca del poder. En el primer grupo se hallan algunos nuevos influencers del mundo digital. En el segundo se encuentra una gran parte de los presentadores y colaboradores de Fox News. Si algo tienen en común ambos grupos, es que ninguno de ellos, pese a sus diferencias en política exterior, se atreve a criticar a Trump directamente. Se atacan entre ellos. Se culpabilizan unos a otros de los problemas que sufre la coalición. Se insultan en redes sociales. Pero, como en otras épocas pretéritas, jamás cuestionan al jefe.

Volvamos a Megyn Kelly. Gente como ella y como Tucker Carlson (otro comentarista al que le desagrada la operación venezolana y que reconoce haber sucumbido a la propaganda corporativa cuando trabajaba en la televisión) están en guerra con otra parte de la derecha que, desde el Congreso y desde los medios, incitan a Trump para que este siga dándole vueltas al tablero geopolítico. Pero ni Kelly ni Carlson osan decir una sola mala palabra del presidente. Esta línea roja no la cruzan. Con el líder republicano termina el pensamiento crítico. Conviene recordar que lo que predomina en MAGA, sobre todo, es el culto a la personalidad. Debido a razones ideológicas y financieras. Por mucha influencia que Kelly y Carlson posean, en este negocio, el del mundo mediático de la nueva derecha, solo se sobrevive bajo el paraguas de Trump. Antes eran las corporaciones. Ahora es una persona. Los clicks y las visualizaciones continuarán mientras se defienda una forma de trumpismo… contra otra forma de trumpismo. ¿‘America First’? Lo que diga el señor presidente. Puede que Carlson y Kelly aleguen en un futuro que, como entonces, ahora también estaban engañados, ciegos, que hacían propaganda. Pero, a pesar de las contradicciones tan hábilmente cabalgadas, seguro que conservan el éxito, incluso cierto prestigio. Porque la culpa, como siempre, será de los otros. Aunque, por supuesto, seguirán pagando los mismos.