Solteros en el Vigo de los 70

Estos que veis, ya talluditos, constituyeron en los 70, cuando la juventud les poseía, una pandilla de mucho movimiento en aquel Vigo; luego cada uno desempeñaron muy reconocidas actividades profesionales. Posan para nosotros en su comida anual producto de una amistad que dura ya más de 60 años, algunos compas de colegio o Universidad. Están en el restaurante Acebo de Vilagarcía y veis a pie de izda a dcha a Javier Soto, Emilio Baños, Manol “Acebo”, Miguel Domínguez, Jaime Suárez, sentados, Pancho Lira, Abelardo Gallego, Antonio Blanco, Daniel Alonso, Modesto Rodríguez, Juan Lepina, César Cortés y Cholo Sanlés.

Javier «Vitruvia» estrena libro de alta factura y edita un disco en torno a Musica

A mí Javier Ferreiro siempre me sorprendió por su prodigalidad cultural. Cuando lo conocí, ya como empresario editorial, comenzaba en la Alameda con la experiencia Vitruvia, un café que encerraba un mundo y que ahora se ha perfeccionado con el traslado del local a la calle Reconquista y su conversión en un centro cultural activo, con protagonismo musical. Luego le vi solo ante el peligro, a la intemperie, creando el MusicaV y arriesgando su bolsillo, que ahora por la cuarta o quinta edición está ya reconocido e institucionalizado con respaldo de la Xunta, que tuvo mucho ojo al ayudar a esta iniciativa privada. Luego me habló de un libro que ya es realidad, Vigo, lugar en el mundo, que no tiene parangón editorial y para el que aprovechó su saber y poder del mundo de la imprenta. Textos suyos en el que usa las imágenes de Vigo para dar una perspectiva humanista, 300 páginas, fotos de Manuel Cortizo, cantos pintados a mano en negro dentro de una caja y un papel de la más alta calidad. El libro que quisiera regalar cualquier vigués de mucho gusto. Pero es que ahora me entero que va a editar un disco con músicos relacionados con su Musicav, no solo españoles, agrupados bajo el nombre Vitruvia y en homenaje a Duke Ellington, con una presentación lijosa de libro. ¡Oh Dios mío! ¿Cuándo parará de generar cultura este muchacho?

Una llamada a Keyzán

El tiempo pasa como una exhalación y hacía más de la cuenta que no hablaba con mi dilecto amigo, de imperturbable pose, Maximino Queizán. A los que no lo sepáis digo que hablo de un vigués con una muy rica trayectoria teatral ya desde los años 60 que, si queréis, buscáis en Internet porque aquí no me cabe. ¿Y cómo hallé a Maximino, aparte de con apetito voraz a sus 85? Pues pensando en la próxima obra teatral que quiere escribir, que quiere situar en el siglo XVIII, allá por el rey Carlos III y el Motín de Esquilache, aunque vinculándolo a la realidad actual. Recuerdo que tiene otros dos aún no publicados, uno situado en tiempos de la República, y otro en el antiguo Egipto. Su retiro y su casa componen una acoría teatral. ¡Abrazo, Maxi!

