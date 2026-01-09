«Tengo, tengo, tengo...»

«...tú no tienes nada. Tengo tres pisitos en una zona tensionada. Uno va por días, otro de temporada y el tercero te lo alquilo algunos fines de semana». Sí, la canción aquella de las tres ovejas necesitaba una actualización, porque lo de conseguir una morada se ha vuelto complicado. Y es posible que las viviendas de uso turístico sean parte del problema. La causa principal no, pero sí un factor a tener muy en cuenta. Me viene esto a la cabeza cuando leo en FARO DE VIGO que en Galicia, en los últimos dieciocho años, han aumentado los propietarios de tres viviendas (o más) en un 13,8%. Es decir, en 2006 había 198.800 multi-propietarios y en 2024 la cifra ascendió a 543.800. O sea, un 28% de los dueños de viviendas. La buena noticia: nos aproximamos al 29,3%, la media del Estado. Siempre atrasados y a la cola, al menos sacamos pecho en algo. La mala, que si somos 2,7 millones de gallegos (INE 2025), cuando un 20% de la población acumula tantas casas y sigue faltando, por ejemplo, vivienda en alquiler, o bien los pisitos están papando moscas o están, como en la canción, arrendados «algunos fines de semana».

Pero el problema habitacional se va a acabar. Ya lo advirtió nuestro presidente, «o noso Alfonso». Lo aclaró en el discurso de Nochevieja, cuando expuso -con semblante serio- que en esta tierra que entre todos contribuimos a hacerla mejor «a vivenda non sexa un ben de luxo». Y manifestó que tener un techo es «unha condición indispensable para que cada quen poda construir -y aquí, señalando con su dedo hacia el corazón, pronunció con ternura- a súa propia vida». Continuó con una muy buena noticia porque en esta legislatura se duplicará el parque público de vivienda. Que ojo, quedan apenas dos años de gobierno. Parece un reto mayúsculo, ¿verdad? Pero no. En 2024, según el ministerio del ramo, en Galicia obtuvieron la calificación definitiva -como vivienda protegida- cinco inmuebles. A este ritmo, cumple la promesa seguro.

Bromas aparte, la realidad es que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria la promoción pública en la comunidad fue (casi) la peor de España. Revertir en 24 meses la parálisis acumulada desde 2010 es imposible. Por eso, y volviendo al principio, quizás haya que buscar soluciones a la crisis habitacional, no tanto en planes a futuro, sino también en la vivienda existente. Pues resulta bien curioso que Galicia, en solo 18 años, incrementase tantísimo el número de multipropietarios, y que además estos tengan los inmuebles sin usar. A ver si al final va a ser cierto, como le advertía el Ministerio de Consumo a la Xunta en mayo pasado, que aquí existen muchos pisos turísticos ilegales.