¡Alas5 en marcha!

Hoy queremos refrescar con esta foto la presencia en Vigo de la ONG Alas5, que desde hace 12 años distribuyen meriendas cena a mucha gente, gran parte de ella apremiada con llegar a fin de mes. Según la responsable de la misma, Paqui Domínguez, distribuyen cada día 115 meriendas cena, con las aportaciones de sus socios y colaboradores, siendo atendida la bocatería (Taboada Leal, 10) lunes, miércoles, viernes y domingo por un grupo de voluntarios cada día. Podríais asombraros quienes son algunos de ellos, por su relevancia social.

El barrio viejo se enriquece con la tapería Sota, de cultos y sinceros fogones

Conocí a Javier Castro y Anahí Naveda cuando, tras comer con mi amigo Néstor Torres en su Fai Bistés (Real, 8), me llevó simplemente cruzando la calle al restaurante de ellos (Real 10), el Sota, y degusté uno de sus magníficos postres. Luego fui dos veces más, suficientes para aplaudir la llegada a Vigo de estos dos argentinos por su cordialidad y lo que nos enriquece su cocina. Los dos, tras sus estudios de gastronomía en Buenos Aires (ella aparte con títulos en Comunicación y ex gerente bancaria), en la capital argentina ya dejaron huella con el Casa Tinta, que cerraron para venir a España en 2025 y en concreto a Vigo porque de aquí era el padre de Javier. La antigua Consentida es hoy una tapería de cocina bien elaborada (válida para comer o cenar) en que al producto gallego le dan toda una impronta culinaria altamente diferencial y propia. El pulpo, chipirones, carrilleras, tartar, boquerones... reaparecen como nuevas y sabrosas propuestas, aureoladas por una buena carta de vinos y un servicio atento. Los postres... una riqueza. Gracias por venir, Javier y Anahí, ya queridos.

Dibuxando Vigo para Oroza: una expo del USK Vigo

En memoria de Oroza nació la floreciente asociación que lleva su nombre en Vigo, y con ella tiene que ver la exposición que hoy se inaugura allí a las 20 horas, si Trump y su banda delincuencial lo permite. En su sede de Subida a Costa 5, que nuestros mayores conocieron como Casa da Collona, se abre Debuxando Vigo para Oroza, una muestra colectiva del grupo Urban Sketchers Vigo (USkVigo) que rinde homenaxe al poeta Carlos Oroza a través del dibujo urbano. Por medio de Toya Abreu supe que el Urban Sketchers es un movimiento mundial de dibujantes, cuya premisa es la de dibujar in situ lo que se observa. El grupo uskvigo nació en 2018 y todos los domingos por la mañana se reúnen para plasmar en el papel zonas de la ciudad o de otros puntos de Galicia y norte de Portugal. Abierto a todo el mundo, en 2025, decidieron homenajear al poeta Oroza dibujando en localizaciones emblemáticas. Fruto de esas «debuxadas», más de 30 dibujantes urbanos vigueses exponen hoy sus obras en la Évame Oroza, en el Casco Vello alto.