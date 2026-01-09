Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Maria do Carmo Henríquez Salido

«Intellectum tibi dabo»: «Darei-che inteligência»

Este fragmento do enunciado bíblico (Salmo 32.8 ou 31.8), um dos Livros do Antigo Testamento, que contém os cânticos sagrados que os gregos e latinos chamam com mais propriedade «Hinos», corresponde a cada um dos 150 poemas líricos atribuídos, em sua maior parte ao rei David (1015 a.C. – 975 a.C.?), segundo rei dos israelitas, que fôrom musicados com instrumentos de cordas ou do sopro. O enunciado do título é incompleto e deve completar-se com esta seqüência: «et instruam te in via hac, qua gradieris, firmabo super te oculos meos», «e mostrarei-che o caminho que deves seguir / fixarei sobre ti os meus olhos». Este Hino ou algum dos seus postulados foi recolhido em obras literárias da literatura universal e encerra três ideias fundamentais: «entendimento», «vontade» e «memória».

A Bíblia Sagrada constitui umha das fontes mais lida na cultura europeia ocidental. As suas referências ou citaçons podemos verificá-las especificamente nas obras literárias da Península Ibérica dos séculos XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, de modo que nom se podem interpretar os clássicos da maior parte dos seus territórios, sem a ajuda desta magna obra, embora na atualidade todo o que tenha que ver com a tradiçom cristá costume ser rejeitado, seja por ignorância ou comodidade, pois as leituras destes volumes exige um esforço, muitas horas de atençom e reflexom para poder interpretar princípios básicos como este: «que todas pessoas alcancem o conhecimento da verdade».

Nestes momentos de predomínio de falta de dignidade entre alguns governantes, carências na defesa do Bem Comum, ausência da Ética Política, o abuso do poder que está ao serviço de interesses particulares, a escassa credibilidade das mensages emitidas polo Poder, onde umha das suas características é o predomínio da mentira ou o engano ou mesmo as corruptelas, etc. a leitura destas obras fortalece o ânimo e a formaçom filológica, literária, histórica e cultural de todas as pessoas interessadas por conhecerem o nosso passado para poder dispor de mais informaçom num futuro próximo, máxime quando fôrom marginalizadas nos planos de estudo duas disciplinas essenciais: o Latim e o Grego.

No século XXI, os cidados necessitam da inteligência para observarem e combaterem as lacras enumeradas no parágrafo anterior, e especificamente os temas referentes à situaçom dramática da língua e cultura galega, vilipendiadas e pouco consideradas na própria Galiza, lamentavelmente as entidades e organizaçons subsidiadas pola Junta da Galiza nom cumprem com o dever de dignificarem esta riqueza cultural e lingüística.

