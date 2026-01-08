Opinión
Vigo: a mellor cidade para vivir
«A nosa cidade é amable, acolledora e transmite simpatía as persoas que nos visitan»
A palabra amabilidade, deriva do latín amabilitas, -atis. Os galegos soemos expresarnos coa frase: Tratounos con amabilidade. Non sei como corresponder a tanta amabilidade. Atención, cordialidade ou xentileza serian os seus sinónimos (RAG). Para os portugueses ser amável é ser gentil, cortés, encantador ou cariñoso: Abriu gentilmente a porta para que ela entrase com amabilidade e boa educação. En castelán, en función do contexto utilízanse: amable, gentil, educado, cordial ou simpático. O símbolo universal da amabilidade é o corazón, e o seu contrario a grosaría.
Para Freud, a amabilidade non é un termo técnico, as súas teorías céntranse fundamentalmente no inconsciente, nas pulsións e os conflitos psíquicos, polo que a amabilidade seria un subproduto da cultura e a socialización. Amabilidade, educación ou xenerosidade, non se poden medir en sóndeos online, senón no día a día e trato na rúa ou como coidamos o medio no cal vivimos e que nos é común. Os estudos realizados sobre a amabilidade ou a educación corresponden mais a unha ferramenta de marketing que a unha radiografía real da sociedade.
Nunha entrevista, pouco antes da súa morte preguntáronlle a Hector Alterio (Buenos Aires, 1929 - Madrid, 2025) que palabra definiría mellor a súa vida. A resposta foi instantánea: ser amable! Persoas do mundo da cultura e público en xeral lembran a Alterio como a unha persoa dunha amabilidade e xenerosidade marabillosa, que lle reportou os momentos mais transcendentes na súa vida profesional e social, que deixou plasmada ca frase: «La puta que vale la pena estar vivo!» da película «Caballos Salvajes» (1995).
A Mercedes Bangueses, recentemente elixida por aclamación presidenta do Instituto de Estudios Vigueses, cando lle preguntaron que pensa da nosa cidade comenta: «o proceso transformador e inherente a vida mesma. No caso de Vigo, a súa expansión tan intensa obrigouna a unha adaptación necesariamente rápida. Como en todo cambio, hai aspectos que se perden, pero tamén xorden outros novos. Vexo un Vigo dinámico, cosmopolita, forte, cada vez mais orgulloso do seu pasado e do seu presente». Vigo foi amable con Mercedes, e con todas e todos nós.
A nosa cidade é amable, acolledora e transmite simpatía as persoas que nos visitan, séguena A Coruña e Valencia, acordes co estudio da empresa Preply de orixe ucraíno con sedes en Kiev, Barcelona e outras cidades do mundo. Unha plataforma educativa online que conecta a estudantes con miles de profesores para aprender idiomas e outras materias. Outro estudo da mesma empresa asegura que a Vigo —sáelle a media mais alta—, como cidade amable e educada, na cal non é difícil atoparse con xente que cede o paso ou a cadeira no bus, axuda na rúa ou da os bos días incluso cando chispea, en función dunha cultura de respecto moi vinculada ao esforzo e a convivencia. Un recoñecemento que non nos fai mellores ca ninguén, pero que nos anima a seguir séndoo con máis conciencia.
Acordes o estudio citado, os vigueses e as viguesas destacan en campos como saudar aos descoñecidos, respectar o espazo persoal, manter un ton de voz moderado en público e cumprir as normas básicas de tráfico e convivencia. Aínda que isto pode parecer un dato curioso sen maior transcendencia, asenta a imaxe da cidade olívica como ideal para vivir. A amabilidade fai que as persoas se sintan ben e axuda a desenvolver amizades. Vigo, o seu entorno natural, a calidade dos seus servizos e a súa oferta cultural, súmaselle outro factor clave: a amabilidade dos seus veciños.
É Vigo, polo tanto unha cidade amable, educada e feliz? Abofé que si!
