Estos que veis son el equipo Baipesca HS Chapela, veteranos de fútbol 11, de la zona de Vigo y División de Honor. La buena sintonía generó una duradera amistad entre ellos y ahí están en futbolera cena. Su cara de bien comidos tiene que ver con su patrocinador, Jenaro, que les puso tantos kilos de langostinos como entrante que les reconciliaron con el mundo.

¿Cuántos vigueses son expulsados de la ciudad por alquileres imposibles?

Cuando yo me emancipé de mis padres en Vigo, allá por los años 70, apenas tuve problemas para hallar un piso en condiciones: hoy leo que casi seis de cada diez alquileres superan los 900 euros, lo que nada tiene que ver con la ciudad en sí misma y sus responsables sino con el peor momento del neoliberalismo devastador. ¿Cuántas personas están marchando de Vigo tras perder los pisos en que vivían alquilados? Si yo solo, con mirar en mi entorno a izquierda y derecha, puedo contar varios casos, ¿por cuántos habría que multiplicarlos?

Varios casos, mirando al lado

Mi amigo Antonio Portela vivía en la calle de los Cestos hasta que, hace poco, la propiedad de su piso decidió convertirlo en turístico. A pesar de ser un trabajador constante y eficaz, no pudo hallar otra vivienda asequible y ahora habita en una roulotte muy digna pero nada que ver con un piso. Otro amigo que vivía en el barrio viejo, conocido en Vigo por generaciones como promotor del pub Alma y después del Galo do Vento, Armando Gómez, se encontró al jubilarse con una pensión tan ridícula para hacer frente a los alquileres vigueses que halló solución en Moeche, en la comarca de Ferrol, en plena naturaleza.

La vergüenza del mercado

¿Más con solo ver alrededor? El alemán Micha Zielke llevaba 40 años en Vigo, 20 en la calle Triunfo del barrio viejo. Tuvo que dejar su piso con renta antigua, imposible alquilar para él en Vigo, y hace 6 meses se fue a Salvaterra ¿Más? La extaxista Begoña González tuvo que dejar su casa, no halló nada posible para sustituirla que pudiera pagar y vive en O Courel. Recuerdo también al artesano Rubén: quiso alquilar en Vigo o alrededores pero acabó en Valdoviño. ¿Alguien más? Carmen Montes , exenfermera, vivía feliz en la calle Real hasta que tuvo que dejar su piso por no renovación de contrato. Por suerte, tenía alternativa en Cangas y allí vive. Otro, el irlandés Glen, introducido a fondo en el barrio viejo y su folclore con su gaita: marchó del barrio y de Vigo ante el disparo de los precios. En fin, la ciudad y sobre todo su barrio viejo expulsa a su gente para convertirlo en lugar de mercado (hostelero) con fines turísticos donde si acaso se alojan los que tienen más medios o simplemente gente que pasa por sus pisos turísticos.