Fin de la Navidad

Finalizado el tiempo de Navidad, de una Navidad que ya no es como las de antaño, absorbidos por la vida moderna de los clásicos atractivos consumistas de ocio, regalos, fiestas, diversión, …, que ya constituyen una tradición, pero no podemos olvidar que la tradición, también es, y debe ser, tiempo de paz y de buenos propósitos. Los cristianos tenemos también tradiciones, que vienen del principio de los tiempos, transmitidas a lo largo de la historia de generación en generación; y entre ellas están: la construcción del Belén o Nacimiento, el cántico de villancicos o la Cabalgata de los Reyes Magos, tal como fuimos enseñados por padres y abuelos. Sin embargo, comprobamos como poco a poco, casi de puntillas, se van introduciendo otras, extrañas y ajenas a nuestra cultura, como Papa Noel, y otras extrañas, que, de alguna manera, van desplazando a las nuestras, sin que nadie haga algo para reavivar nuestras propias tradiciones. Porque nosotros no somos de Papa Noel, ni ninguna costumbre extraña a nuestra cultura.

Decimos esto, porque el Belén o Nacimiento, era una costumbre muy arraigada entre los marinenses, de tal manera que en gran número de viviendas se hacia todos los años, de diferentes tamaños, de acuerdo con los espacios disponibles, y en cualquier caso se ponía el Misterio. Porque el belén es un tradicional motivo navideño para niños y mayores. Todos los que de niños hemos hecho nacimientos, recordamos con gran alegría como ahorrábamos unos patacones, pocos desgraciadamente, para comprar una figura o dos, cada año, y así íbamos aumentando nuestro belén, reuníamos los materiales necesarios, íbamos al monte por el musgo, etc., y nos producía una gran alegría y orgullo, nos reuníamos para cantar villancicos y muchos todavía conservamos las figuras y sus casas, y de mayor o menor amplitud, seguimos haciéndolo, o en otros casos hemos pasado el testigo a nuestros hijos y nietos. Hoy parece que el Belén está olvidado.

Y esta tradición, era fomentaba por sociedades y por el Concello, que cada año convocaban el concurso de “Nacimientos en las casas”, de losa que guardamos gratos recuerdos. Por eso ahora, Santa Cecilia, cambió de rumbo, y cuando antes sus fundadores, fomentaban esta tradición, ahora no quieren saber nada, mal vamos. Otras asociaciones como el Liceo Casino, ACIMA, etc., hicieron lo mismo. Por eso entendemos que es necesario revivir esta bonita tradición, que ocupaba a los niños en el tiempo de Navidad. Es cierto que el Concello, sigue con la tradición, aunque había que decirle, y le decimos, que hay que cuidarla más. Porque este año, lo volvieron a poner en la esquina de los Jardines, frente la Farola, y su instalación dejó mucho que desear, pues las figuras que el año pasado habían sido destrozadas por los gamberros, este año apenas se distinguían y el cobertizo, como ya apuntamos varias veces, es pequeño y apenas caben las figuras de alto, sin que se hiciera nada por cambiarlo. Abandono, podríamos decir, por parte de los responsables.

Por otro lado, seguimos insistiendo en que el lugar no es el apropiado, y si se quiere poner en la Alameda, su sitio no es otro que el Palco de la Música, pues tendría más visibilidad y estaría más destacado, por ser el motivo de esta festividad. Por eso insistimos en que el lugar tradicional debe ser el Palco de las Jardines, que esperamos que el año que viene sea su lugar, visible y destacado, como debe ser. Y que el próximo año no se olviden de convocar el concurso de belenes en casas. Todo para que el belén no se olvide.