Hagámoslo a pelo

No sabría decir si soy amanuense por vicio y costumbre –con mis libretas, plumas, anotaciones a mano por todas partes y maneras quizás prehistóricas de hacer mi trabajo con el ordenador– o por torpeza con las tecnologías. Quizás sea un 70/30, de momento, aunque estoy aprendiendo a dejarme ayudar y en FARO hemos recibido cursos para poder desenvolvernos bien. A medida que voy resolviendo con éxito algunas tareas mecánicas gracias a la manida IA, por ejemplo, maldigo cada mala cara que le he puesto a esta tecnología: no por haberme equivocado con el prejuicio, porque de esas cosas se aprende siempre, sino porque odio furibundamente perder el tiempo.

Y sobre esto conversaba esta semana con una persona de mi familia. No le he pedido permiso para citarlo, así que solo me referiré a sus palabras: «Aquí la cosa es hacer los juegos del hambre, que pescar sea difícil. Yo es que propongo una gincana para atraer a los turistas y ponerlos sentados a ambos lados de la ría un día de niebla para que vean barcos. Y así, sin radar ni sonda ni nada, que digan, ¡ay, a ver cuántos barquitos caen hoy!» Se refería a la información que titulamos así en la edición del 3 de enero: Bruselas rechaza dar ayudas para GPS o radares porque «ayudan a encontrar peces» .

Me cuesta digerir semejante nivel de estulticia. No estamos hablando de perder el tiempo transcribiendo un audio en tres horas que un programa de ordenador te puede resolver, con bastante tino, en un par de minutos; es que un GPS o un radar son dispositivos que necesitan nuestros embarcados para llegar a puerto a salvo. Y el hecho es que el comisario Kadis asume que mejoran la seguridad, pero, como también permiten «encontrar peces», pues apáñese usted como pueda. No es capcioso preguntarse aquí: ¿acaso es mejor que desaparezca un barco por sabe-Dios-qué-eventualidad y no poder socorrerlo, encontrarlo? Porque, señor comisario, en eso tenemos cumplida experiencia y no queremos contar más . Pero bueno, venga, salgan a la mar a pelo, no vayan a encontrarse unas cuantas gaviotas revoloteando sobre un cardumen de sardinas gracias a esos aparatos del demonio que llevan en el puente.

Una de las empresas sobre las que más he escrito desde que llegué a esta casa es Pescanova y, desde 2015, también Nueva Pescanova. No te oculto que me entristece, si quieres desde lo sentimental, la decisión de la compañía de prescindir de su filial de Mozambique; conozco y comprendo las razones de la empresa y no tengo intención alguna de juzgarlas. El hecho es que me trajo muchos recuerdos escribir esta información: sobre (una vez más) mi añorado Alfonso, mi colega Jose, el juicio en aquel polígono industrial de Alcalá de Henares, las historias que nunca pude verificar sobre el secuestro del Vega 5… Ojalá que sea para bien, pero un pedacito de la historia de nuestra pesca se irá con Pescamar.

Muy feliz semana y, si no hemos coincidido todavía, feliz 2026.