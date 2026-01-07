Los del Gorxal

Mirad a todos estos varones destemidos. Cada uno tiene una memoria diversa de su vida, que ya tiene su recorrido, pero hay algo en los que todos la tienen común: han correteado de niños en el hoy barrio del Gorxal, en tiempos pasados conocido como el del grupo sindical de las casas baratas. Ahí los veis alegres, reunidos en el Restaurante «O´ Rancheiro» a finales de año en una grata comida donde hubo abrazos, recuerdos, risas y, en algunos casos, reencuentros después de treinta o cuarenta años.

Pesar en la Fundación Sálvora, con sus 35 años de ayuda a discapacitados

Recuerdo el nacimiento de la Fundación Sálvora, de la que hablo hoy porque cumple 35 años, y la entrevista que le hice al siempre amable, elegante y activo notario Alfonso Zulueta de Haz, al que también entrevisté por la primera Biblia en gallego. Larga vida a esta fundación y enhorabuena s sus mentores por haberla hecho sobrevivir. La Sálvora, por si no lo sabéis, lleva ese tiempo de compromiso garantizando apoyos personalizados y dignos a las personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down y solo en 2025 acompañó a 69 personas , con más de 429 intervenciones directas, 379 acompañamientos en actividades básicas, 269 visitas médicas y 232 gestiones de ayudas e informes. Las solicitudes de tribunales, fiscalías y otras entidades siguen aumentando, pero los recursos disminuyen. Los recortes sufridos en los últimos años ponen en grave peligro las perspectivas de futuro de la fundación, que no podrá seguir aceptando nuevas personas apoyadas, ya que se requiere una estabilidad suficiente de recursos para atenderlas.

Del canto de Gli Appassionati a las delicatessen del Caurel

Escribo el día de la noche de Reyes, que tantas ilusiones alberga para tantos pequeños a no ser que llegue un gobierno de mierda y diga que las ilusiones están prohibidas. Trump podría hacerlo. Escribo elevándome a los cielos al recordar el concierto que muchos vigueses pudieron oír el día 3 en la concatedral de los Gli Appassionati, que ahora mismo estoy reoyendo, el coro de Nuria Lorenzo. ¡Nuria, cariño, qué buen trabajo has hecho con esas voces a pesar de los líos en que estás metida, entre ellos ahora un Jurado en la TVG!. Lleno a rebosar de vigueses emocionados con esa música transcendente que si no te lleva a Dios sí a sus cercanías. Pero escribo también mientras abro una caja de cartón que me llega de esa Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Caurel, que preside el vigués Marcos Reinoso, donde tiempo ha estuve dando un pregón, y veo que de allí me mandan unas «morriñas», galletas Delicias de Souto, una mermelada de castañas de Caurelor y una miel con pinta deliciosa de O Galeirón, los 3 socios de la asociación. ¡Abrazo a los del Caurel!

Mermelada de castañas Caurelor, una de las delicias autóctonas del Courel / FdV