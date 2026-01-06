El tono bajo de Pontón

Me atrevería a apostar un roscón de Reyes a que la mayoría de los gallegos viven estos días sentimientos encontrados ante lo que sucede en Venezuela. Por un lado, aIivio porque los venezolanos se libran de un presidente que ha llevado el país a la asfixia económica y ha recortado sus derechos y libertades; por otro, rechazo a unas formas que suponen una violación de la legalidad internacional y sabedores de que a Donald Trump poco le preocupa el bienestar de los venezolanos (entre ellos 32.000 gallegos), y mucho más hacerse con el control de las reservas de petróleo del país caribeño, las mayores del mundo.

La líder del BNG, Ana Pontón, debe ser consciente de esta ambivalencia de los gallegos, y de ahí su discreción ante el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Para no desentonar con el que puede ser el sentir mayoritario de los gallegos, esos gallegos a los que aspira a conquistar electoralmente, y con la baza de las vacaciones de Navidad y de que no hay ruedas de prensa, la líder de los nacionalistas gallegos se limitó a compartir en su cuenta social de X el comunicado de la Executiva nacional do BNG sobre el ataque de EE UU a Venezuela. Nada más desde el tres de enero, el día de la agresión.

Este perfil bajo contrasta con el activismo desplegado en la misma red social por el portavoz del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, y no es el único. Hasta diez mensajes ha publicado o compartido para posicionarse contra «la invasión imperialista» y para llamar a los simpatizantes a manifestarse en solidaridad con el pueblo venezolano. Es más, Rego, junto a la eurodiputada Ana Miranda, la diputada autonómica Montse Prado, y el portavoz del Bloque en Vigo, Xabier P. Igrexas, se trasladó el pasado sábado por la tarde a la ciudad olívica para reunirse con el cónsul de Venezuela en Galicia y participar en una concentración en contra de «la agresión de EE UU». Igual que Pontón, Rego milita en la UPG, pero a diferencia de la primera, él sí compartió en sus redes el posicionamiento de su organización, «mostrando solidaridad con el gobierno y el pueblo venezolano».

Pablo Hernández Gamarra

Es conocido el antiimperialismo de la formación frentista y su defensa de la soberanía de los pueblos. Forma parte de su ADN político y es sabido que dirigentes del BNG avalaron como observadores las elecciones venezolanas de agosto de 2024. Sin embargo, aparecer del lado de Nicolás Maduro no es rentable electoralmente en Galicia. De ahí que Pontón marque distancias. Deja a los suyos pronunciarse y movilizarse, pues hay que mantener prietas las filas de los activistas, pero evita implicarse en demasía. Es una cuestión de estrategia. La portavoz nacional del BNG no rompe con el discurso tradicional de su formación, porque se lo cree, pero lo modula y baja el volumen. En política, el tono importa, tanto como el mensaje y los principios. No quiere incomodar al votante que necesita sumar.

Tampoco hemos visto a Yolanda Díaz en las manifestaciones enfrente de la Embajada de EE UU o Alberto Núñez Feijóo en la celebración de los venezolanos en Madrid por «la caída de un dictador», aunque sí han enviado representación. Y es que a la hora de ganar elecciones en Galicia o en Madrid, Venezuela puede sumar o restar votos. Y todos los líderes lo saben.