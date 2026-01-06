Hijos del Sireno al agua de la playa de Bouzas

Ahí los tenéis, cumpliendo en la playa de Bouzas con el ritual del baño de Año Nuevo, con Tony Lomba por medio cantando por no tiritar Hoy es un día especial. Se sabe que él recurrió para entrar en calor a un gran cocido y se supone que algo parecido habrá hecho su osada compañía de hembras y varones, dispuestos a vencer el frío de las aguas sin sol al que después acogerse. El próximo, en Groenlandia.

¿Cómo se me pudo despistar la foto de estos vigueses predicadores de la alegría por medio de la música? Ahí tenéis, salerosos ellos, al grupo de gaitas Éche o que hai , nacido hace dos años y con 25 componentes. Sonrientes, tras su actuación en Mos, con la alcaldesa Nidia Arévalo y la concejala Felisa Rodríguez armadas de gaita y tambor también. ¡Con lo cansadas que están ellas de templar gaitas!

Me lo cuenta mi colega vigués en Las Palmas, Antonio de la Gándara. Este jueves falleció Paco «Baredo», el propietario de aquel mítico bar-taberna-centro social de Baredo que tanto frecuentaban los hoy maduritos en los rebosantes años 80. ¿Recordáis? Paco era percebeiro y en los 80 abrió su rústica taberna de Baredo a toda la juventud del Val Miñor y Vigo, que llenaban su terraza y su hórreo para tomar vino caliente con azúcar en invierno y cervezas y bocatas de queso y chorizo desmigado en verano. Se hizo muy buen amigo de visitantes y veraneantes. Carismático, divertido y retranqueiro, siempre será recordado cuidando de su madre, que también era objeto de los mimos de aquella juventud. Un cálido recuerdo.