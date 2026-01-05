Esta semana hemos sabido que la Armada española, tiene pensado hacer obras en la Escuela Naval Militar, con objeto de poder cumplir con los compromisos adquiridos con la OTAN, consistentes en adecuar sus muelles para que las fragatas tipo F-100, puedan atracar en sus muelles, y de esta manera realizar sus controles en el Cemedem, y otras necesidades. Y es bien cierto que, en los muelles de la ENM, no pueden atracar las fragatas pertenecientes a la OTAN, ni las españolas, ni ningún buque con más de seis metros de calado por falta de calado. De tal modo que la Armada española va a invertir, de los fondos de la alianza, y así poder recibir el retorno de fondos del qué apenas recibimos nada y pagamos mucho, la cantidad de dos millones y media de euros para la remodelación de sus muelles y el dragado de la dársena militar.

Para entender bien esta expresión de: “Ahora o Nunca”, queremos decir que se aprovecha esta ocasión o nunca podremos abrir esa ventana al mar que los componentes de las corporaciones municipales, vienen reclamando desde hace tiempo. Para ello trataremos de exponer la situación, y en primer lugar debemos hacer una aclaración: Cuando se construyó la Escuela Naval Militar, hace ochenta y dos años, en el proyecto inicial, estaba previsto la construcción de un muelle de atraque, para calados superiores a los doce metros, a la altura de la garita de la ENM, de Portocelo, y perpendicular a la costa, que figuraba con el nombre de “muelle M. Marín”, que no se hizo, y se utilizó el muelle comercial del puerto de Marín, el conocido como “muelle de torpedos”. Como curiosidad decir que este plano de la Escuela Naval, estuvo expuesto en el Cuartel General de la Armada, en la entrada lateral, donde se veía el proyecto de este muelle.

Pues bien, nosotros entendemos que esta podría ser una ocasión para que esa ventana al mar que Marín quiere, podría tener encaje en esta remodelación de la ENM. De tal manera que en vez de gastar el dinero en dragar la dársena militar para que pudiera conseguirse el calado necesario para el atraque de las fragatas de la OTAN y todo tipo de buque, construir este muelle, que solucionaría definitivamente, todos los problemas de atraque que la ENM tiene, y no habría que gastar dinero todos los años dragándola, para mantener ese calado.

De tal manera que, construyendo ese muelle previsto en su proyecto, y rellenando el espacio qué quedaría entre el muelle y el Cemedem, quedaría un espacio suficiente para trasladar las pistas de atletismo, que permitirían tener esa ventana al mar. Para ello sería necesario retirar la puerta de Carlos I, que se haría abriendo el cauce del rio Lameira, desde la altura de la gasolinera, y la entrada a la ENM a continuación, ancheando la salida y una gran rotonda, por delante de la Torre del reloj, y colocado la puerta de Carlos I, a la altura de donde estuvo la entrada de personal antiguamente, de tal manera que quedaría todo muy bien coordinado y sin desmerito ninguno.

Ahora es la corporación municipal la que tendría que hacer las gestiones necesarias para ver de llegar a esta solución. Aprovechamos la ocasión para desde estas líneas del comentario semanal felicitar a todos los marinenses y desearles un venturoso año nuevo.