Incierta gloria

Escribir bajo la incertidumbre de lo que va a pasar con Nicolás Maduro es difícil, hacerlo bajo la incertidumbre de lo que va a pasar ahora con Venezuela aún más. Lo que sabemos es que el ataque anunciado y con nocturnidad ordenado por Donald Trump es criminal. Los bombardeos sobre Caracas y otras tres regiones venezolanas, así como el secuestro por fuerzas especiales no respeta ni leyes ni acuerdos internacionales y aunque sea bajo la excusa de atajar el narcotráfico, la realidad es que se trata más de una muestra de fuerza en la región y de poder económico para controlar los ingentes recursos naturales del país. Lo que sabemos también es que, aunque una mayoría de lo oposición venezolana, especialmente la que vive fuera del país, lejos de las consecuencias de un régimen totalitario y sin las penurias de la que ha decidido quedarse dentro, ya ha empezado a celebrar un cambio de régimen, que cuando menos se presenta complicado.

La experiencia de estos años de gobierno de Maduro es que cada opositor en Venezuela tiene una idea diferente de cómo debe cambiar el régimen y definir el futuro del país. Desde los oligarcas que se repartían el pastel antes de Chávez, ahora muchos de ellos en Miami o Madrid, a los que en los últimos años han desertado de las filas de la revolución chavista, el abanico opositor es tan diverso como enorme. El país está profundamente dividido y polarizado. Ni María Corina Machado, flamante Premio Nobel, ni ningún otro candidato va a tener un respaldo suficiente como para tomar el poder si no es bajo la fuerza militar de EE UU. Porque entre otras cosas Maduro ni está solo, ni el régimen que representa es menor. Tienen la judicatura, los mandos del ejército, los servicios de seguridad, una milicia de más de medio millón de voluntarios y siguen controlando el gobierno sus colegas políticos, desde Diosdado Cabello al coronel Luis Ignacio Grako o Celia Rodríguez. Aunque algunos celebren ya el fin del régimen de Maduro, tal vez la gloria no esté tan cerca y el ataque solo anuncie una etapa de enorme incertidumbre.