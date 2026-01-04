Unos amigos que han pasado las fiestas en Nueva Zelanda mandaban un mensaje grupal a las 12.05 horas del 31 de diciembre: «Feliz Año Nuevo desde el futuro. De momento, 2026 parece buena gente. Le vigilaremos cuando crezca». Esa es la clave de la celebración de Año Nuevo: el futuro. Un valor en horas bajas. La mayoría de la gente cree que 2026 dejará el mundo peor a como lo encontró. Eso dicen las encuestas. Pura especulación, claro. Un dato para los más pesimistas: El 90% de las cosas que nos preocupan no suceden nunca.

El futuro no siempre ha sido lo que es hoy. El más allá no terrenal de la Edad Media consolaba a la gente de su terrible presente. El auge humanista del Renacimiento trajo confianza en las capacidades de cada uno. La Ilustración añadió a la ecuación la ciencia y las humanidades. Y el siglo XIX fue el del optimismo tecnológico, el de la fe en los ingenios que lo mejorarían todo. Hasta que se vio que los avances científicos y tecnológicos también podían empeorar mucho las cosas. El siglo XX nos abrió los ojos. Y aquí estamos. Habitamos la era de todas las crisis: la económica, la climática, la espiritual, la política, la pandémica, la informativa… La tecnología alimenta más nuestro miedo que nuestra esperanza.

Individualismo violento

Aunque algo nos queda (además de imaginar una invasión extraterrestre). Descreemos del colectivo que formamos (lógico: somos un colectivo poco confiable) pero sí –y esto es nuevo– en nosotros mismos. «Las hormigas son colectivamente inteligentes e individualmente estúpidas. Los seres humanos somos colectivamente estúpidos pero individualmente inteligentes». La cita es del etólogo y premio Nobel de Medicina Karl Ritter Von Frisch y ayuda a comprender el individualismo violento en que vivimos. Ya lo dijo Séneca (que de tiempos revueltos sabía lo suyo): «El sabio lleva todo consigo» . El sabio se tiene a sí mismo. Seamos (o hagámonos) sabios, pues, para afrontar el futuro que se nos viene encima.