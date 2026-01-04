Consumidores desencantados

Tony Dokoupil, presentador de la cadena CBS, soltó una perorata en su programa. No solo se dirigió a los espectadores, sino a todos los ciudadanos. No solo habló de sí mismo y de su empresa, sino de la profesión en su conjunto. Dijo que la gente ya no se fía de «nosotros» como antes. Él lo sabe, porque lleva escuchando esas quejas durante años en las coberturas que realizó como reportero. El error, añadió, era haber confiado más en los expertos y en los académicos que en el hombre común. «En ti», concluyó, por si a alguien le había quedado alguna duda sobre de quién estaba hablando. Y prometió anteponer los intereses de la gente a los intereses de los anunciantes, los políticos y los grupos corporativos. A partir de ahora todo será oír, ver y contar. «A partir de ahora trabajo para ti», concluyó.

Estas palabras provocan bochorno. Tanto por su cinismo desbordante como por su insultante hipocresía. No es más que un falso mea culpa a través del cual se pretende claramente reinventar una marca. El flamante presentador de «CBS Evening News» ha logrado este puesto gracias a la nueva editora, Bari Weiss, quien ha venido a darle una vuelta ideológica a la cadena con la aprobación (política y formal) del Gobierno de Trump. De ahí que todos los ejemplos que pone como supuestos errores cometidos vayan en una misma dirección: haber molestado a una parte de la audiencia (la trumpista). Incluso asegura que su lealtad a los televidentes no se verá erosionada por razones de índole empresarial. Que los intereses de la CBS no se interpondrán en su trabajo como periodista. Claro, sobre todo cuando los intereses de la cadena coinciden con los intereses del Poder y el de sus seguidores, cuando el público al que se dirige es el mismo que ha elegido estratégicamente el dueño de la cadena en esta nueva etapa en la que el péndulo parece haber girado hacia la derecha.

Dokoupil afirma que han confiado demasiado en los que saben. En los que dicen saber. En las élites intelectuales, tan alejadas del rugido de la calle. Ahora se apoyarán en los consejos del «hombre corriente», cuya voz predominará en cada acontecimiento. ¿Significa eso que científicos, historiadores y médicos serán sustituidos por gente anónima con derecho a opinar sobre lo que no sabe? Por ahí parecen ir los tiros en los nuevos medios. Y les va muy bien. La estrategia puede funcionar. Pero conviene ahorrarse ese discursito sobre el «hemos obviado algunas noticias». Se trata de ganar dinero sirviendo a un patrón concreto, de encajar en el nuevo clima político, de sobrevivir a la reconversión industrial, traicionando, si es necesario, a su propio legado periodístico. El presentador habla del «hombre corriente» y él mismo pertenece obviamente a una élite. De nuevo, ciertas élites lamentándose de cómo otras élites desprecian a la clase trabajadora, al humilde ciudadano. Aunque lo que realmente quieren decir es «el consumidor desencantado», por cuya alma luchan tantos populistas influyentes. Seguro que muchos estarán aplaudiendo. ¡Por fin llega la imparcialidad al mainstream!

Lo peor de la caída del viejo periodismo es que muchos, por oportunismo, se han sumado a su destrucción, recurriendo, además, al mismo lenguaje de aquellos que jamás creyeron en el oficio. Por un programa. Por un momento de estrellato. Por un puñado de dólares. Oír, ver y contar. Ya. Especialmente para unos, los que ganan, los que conceden las licencias. El periodismo rebajándose al nivel que le imponen sus detractores. O el producto adaptándose a las necesidades del mercado.