Retratos augustos: Lucía Martínez

Es una de las bateristas más singulares del jazz europeo actual y una figura clave de la improvisación contemporánea, reconocida por su fuerza creativa, su versatilidad sonora y una personalidad artística inconfundible. El año 2026 marca el lanzamiento de Hope, su nuevo álbum como Lucía Martínez & The Fearless: un trabajo intenso y expansivo que se adentra en nuevos lenguajes rítmicos y expresivos. En febrero iniciará su gira internacional en el Auditorio Nacional de Madrid. En paralelo, desarrolla un nuevo proyecto con Lucía Martínez Cuarteto, cuyo próximo álbum, Plegaria, verá la luz este año, acompañado de conciertos en España, Alemania y Portugal, consolidando su proyección internacional y ampliando nuevos públicos y circuitos.

Lucía Martínez, durante una actuación en el Festival Imaxinasons. / Janite

El barrio viejo, ocupado por una alegría desatada en Navidad y Año Nuevo

Solo nos queda el día de Reyes para pasar el Rubicón de las fiestas, y a fe que en Vigo se exprimieron con largueza. Aunque la sociedad no arreglara sus problemas básicos (las fiestas están para olvidarlos) , hubo contento, regocijo, alborozo esos días que se manifestó en la eufórica ocupación del barrio viejo. Yo, que tengo piso porque nací —cuando el capital no se había convertido en apisonadora de derechos como la vivienda— en el corazón de la Plaza de la Constitución, hubo días en que abría el portal y tenía que pedir permiso pasa salir, y si quería caminar cien metros tomarlo con calma atravesando masas pero llenas de salud, energía vital, fortaleza juvenil y amabilidad. Vigo estallaba de alegría.

Marta G. Brea

Hoy, concierto navideño de los Gli Appassionati en la iglesia Colegiata

Que os acordéis, convecinos amantes de la música, que a las 20 horas de hoy tendréis con los Gli Appassionati, concierto navideño en la colegiata de Santa María de Vigo, casco vello. Lo prometo por Nuria Lorenzo, la directora.

Y la Navidad en la residencia de mayores Santa Marta

Bueno ¿y quién se preocupa de cómo lo pasaron nuestros mayores en residencias? En la de Santa Marta, el ex poli Burgos Toimil me dice que hubo gran actividad en estas fechas con la presencia de familiares de los residentes y amigos, que iban a visitarlos y traerles regalos o a llevarlos consigo a pasar las fiestas, y que no faltó admiración al ver la decoración navideña, obra principalmente de Sor Maura, igual que el mantenimiento del Nacimiento lo fue de Marcelino y Javier. Por allí pasó Papa Noel y pasarán los Reyes Magos. «Y todo ello bajo la discreta dirección —me dice— de la Madre Superiora que con infinita paciencia, a veces, tiene que lidiar con alguna denuncia falsa de quien no sabe valorar lo que tiene».