Dignificar as palavras e as obras

As pessoas com estudos básicos que vivem do seu trabalho, ofício ou som «pensionistas», mas em muitos casos com umha inteligência natural elevada (temos conhecido pessoas quase analfabetas com umha inteligência e capacidade para razoar e pensar muito superior à de muitos profissionais e universitários), nom costumam corromper o significado ou os sentidos das palavras.

Contodo nos últimos anos vemos alguns farsantes e cínicos (com freqüência fazendo parte da «classe política») que premeditamente retorcem, violentam ou falseiam a linguagem, com o propósito de falarem muito para nom dizerem nada, ou asseverarem umha cousa e fazerem todo o contrário (lembre-se o axioma popular: «obras som amores e nom boas razons», quer dizer devemos responder à necessidade alheia com feitos e nom com boas palavras)

Na Galiza dizem que comemorárom o «Ano Castelao» mas na realidade resultou ser um Castelao incompleto, manipulado, mutilado porque ocultárom, silenciárom ou manipulárom qualquer referência aos seus postulados sobre a língua galega («filha do latim, pai do português, umha língua extensa e útil»), falada na atualidade por mais de 265 milhons de pessoas.

Anunciam agora que este ano de 2026 estará dedicado a comemorar a vida e a obra polimórfica de Otero Pedraio, porém já podemos antecipar que voltarám a investigar sobre os mesmos temas, aparecerám os investigadores de sempre promovidos desde o poder, nomeadamentede desde a Real Academia Galega ou o Instituto da Língua Galega, porém silenciarám os seus princípios relacionados com o que podemos denominar «reintegracionismo lingüístico», isto é regenerar democraticamente o idioma, limpá-lo de vulgarismos, castelhanismos, construçons morfológicas erradas, etc. que desvirtuam esta ilustre lingua românica falada em Portugal, o Brasil e os PALOPs.

As melhores homenages que se podem e devem organizar sobre as ilustres personalidades da Cultura galega (por exemplo, desde o Padre Sarmiento até o século XXI) tenhem que nuclear-se substancialmente sobre a língua galega nascida no Noroeste da Península Ibérica desde há vários séculos, que infelizmente está perdendo falantes entre outros motivos porque a transformárom numha língua regional, sem utilidade e prestígio.

As instituiçons sempre devem ter presente que devem estar ao serviço dos cidadaos e devem fazê-lo por imperativo legal com «eficácia» um dos princípios básicos a que estám submetidas as Administraçons públicas, «eficiência» outro princípio conforme ao qual deve alcançar os objetivos de interesse público mediante o uso do mínimo dos meios necessários.

Ano Novo, Normas ortográficas e morfológicas do idioma galego novas!