Opinión | Ao pé do Farelo
Ángel Utrera Baza
Das miñas soidades
Xa saben como di o refraneiro: Máis vale so que mal acompañado. Pasei toda a miña nenez e adolescencia escoitando sermóns dos cregos e mestres sobre o perigo das malas compañías, as influenzas corruptas sobre a nosa pureza e inocencia, destes demos viciosos pervertidos aos que máis lles valera colgarse do pescozo unha roda de muiño e botarse ao mar, antes de corromper a mente e o corpo dun inocente e puro raparigo.
A verdade é que non resulta o mesmo desfrutar e estar a gusto contigo mesmo, valorar a soidade como algo intrínseco e natural, que sentirte total e absolutamente so, abandonado e esquecido polos demais, en definitiva, alguén invisible, dos que cada día máis a miúdo escoitamos falar, ou lemos nos xornais, que apareceron mortos. Cadáveres descoñecidos, momificados na cama das súas casas, sen que ninguén, nin familia, nin amigos, nin veciños os botaran en falla. Porque nós todos precisamos do estímulo do recoñecemento e o agarimo dos demais, dado que somos animais sociables, aínda que entes autónomos.
Tristura de fracaso desta sociedade cada día máis individualista e insolidaria, na que as persoas tan so contamos polos recursos, os talentos, ou o que tes, porque vales en razón do que acumulas e posúes en vida.
A muller dime ás veces en plan agarimoso, pero firme, que non comprende como non preciso a ninguén e que son un recalcitrante e empedernido solitario. A verdade é moi diferente do que aparenta ser, e prefiro calar. Si, recoñezo que son bastante solitario, pero non rexeito a boa compaña, nin unha conversa intelixente e amena. Posiblemente sonche froito da miña xordeira e as limitacións profundas a hora de discriminar sons e palabras, porque escoitar non e o mesmo que oír, pero oír ben resulta imprescindible para poder escoitar.
Penso que a herdanza da miña nenez tamén ten moito que ver no tema. Non hai dúbida de que o ternos trasladado continuamente dunha cidade de residencia a outra, do Sur o Norte, abandonando amigos e compañeiros de xogos e volta a empezar unha e outra vez con xente nova e descoñecida, resultou un condicionante da miña forma de ser, tanto no material como no emocional, ata facerme practicamente autosuficiente e inmune á soidade.
Agora, cando estou a piques de alcanzar os setenta admito coñecer a moitísima xente, persoas admirables, intelixentes, amables e boas, pero que non me aportan nada novo, non me ilusionan nin motivan a miña creatividade vital e dende logo non podo cualificalas como amigos, porque penso que un amigo é aquel co que podes compartir en confianza total tristuras e bágoas, fracasos e ledicias, esas pequenas basuriñas do corazón que nos resultan vergoñentas e doen, todo o bo e malo que somos e que vivimos, pero que sempre están aí o noso carón, escoitando e calando, como nunha aperta infinda que empurra e sostén as nosas debilidades e sobre todo amigos cos que compartir o teu silencio, as túas soidades, mentres camiñamos xuntos, coas mans nos petos do pantalón e a ollada firme no futuro, porque sabes que non che vai fallar xamais.
