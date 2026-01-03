Empieza este nuevo año 2026, que necesariamente tiene que ser el año del cambio. Un cambio en el modo de actuar de nuestras más relevantes instituciones públicas, empezando por el Parlamento: el Congreso de los Diputados no puede continuar paralizado en el ejercicio de su principal función, que es la de legislar, porque la de control del Ejecutivo es cada vez más estéril y la de la aprobación de los Presupuestos, sencillamente inviable. Acabamos de conocer que la Mesa de la Cámara ha decidido «congelar» la tramitación de más de un centenar de proyectos legislativos para los próximos meses en los que se reanude la actividad parlamentaria. Hace tiempo que el Parlamento, integrado por diputados seleccionados por los partidos entre los más fieles al líder de turno, se convirtió en una mera «caja de resonancia» de las decisiones que los mismos partidos políticos adoptan en otras instancias, como son sus comités; o de las decisiones que toma el propio Gobierno en la mesa del consejo de ministros. Y, esta situación tiene que cambiar para poder cumplir las Cortes Generales con sus obligaciones constitucionales en cuanto que depositarias de la soberanía nacional. En un Parlamento cada vez más polarizado, las palabras no solo describen la política, la construyen. Y si algo muestra el año que acabamos de dejar atrás es que entre pocas leyes y conflictivas votaciones, el año parlamentario se ha librado también en el terreno del lenguaje. Un duelo verbal que retrata una legislatura atrapada entre la desconfianza y la resistencia, con muy poco espacio para el consenso. De esta manera, también el lenguaje de la actividad parlamentaria tiene que ser revisado.

El Gobierno, por su parte, se nutre de los miembros que legítimamente elige el presidente, con arreglo a criterios de lealtad más que de competencia y capacidad para asumir las responsabilidades de los distintos departamentos ministeriales. Resulta alarmante comprobar el progresivo nivel a la baja en la preparación de los ministros que han sido designados en los últimos veinte años de nuestra democracia. Sin duda, no hay que ser, por ejemplo, un Kelsen para asumir la cartera de Justicia, pero si disponer de la capacidad e inteligencia para saber contar con los mejores colaboradores conocedores de la materia.

También en el Poder Judicial se manifiesta una parecida situación en la elección de los cargos a las altas instancias jurisdiccionales. Los acuerdos y concesiones entre los Vocales del Consejo General del Poder Judicial con las asociaciones profesionales, conducen a que no siempre resulten elegidos los candidatos más capacitados y competentes.

Tiene que llegar así este año próximo del cambio, que quizá tenga que pasar por la convocatoria a los ciudadanos para que sean ellos los que, en definitiva, decidan en unas elecciones generales, quiénes deban pilotar este cambio.