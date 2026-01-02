¿Y si no estamos solos?

Hace unos meses recordaba la paradoja de Fermi en un artículo titulado: «¿Estamos solos en el universo?» En donde insinuaba una de las posibles respuestas. Que la vida inteligente sea la excepción y no la norma. Volvamos a recordar el origen de la paradoja: A mediados del siglo XX, el premio Nobel y uno de los padres de la bomba atómica, Enrico Fermi, planteó, en un almuerzo con sus colegas del laboratorio nacional de Los Álamos, (Nuevo México), la paradoja que lleva su nombre. Si se supone que en el universo hay más soles que granos de arena en todas las playas de la tierra y que muchos de esos soles tendrán sistemas solares en donde, como aquí, habrá evolucionado la vida y posiblemente, también, miles de civilizaciones tecnológicas, muchas más antiguas y, por tanto, más avanzadas y con capacidad de extenderse por la galaxia. ¿Dónde está todo el mundo?

Fermi, obsesionado y horrorizado por el resultado del proyecto Manhattan, pensaba, entonces, que la respuesta más adecuada consistía en que a determinado nivel de desarrollo tecnológico las civilizaciones se autodestruían. Por supuesto, es otra posible respuesta, sobre todo partiendo de la experiencia reciente, entonces, de dos guerras mundiales y el inicio de una guerra fría basada en la distensión nuclear. Pero existen, como apunté, muchas otras posibles explicaciones. Incluyendo las más terroríficas del «bosque oscuro».

Partamos en esta ocasión de la premisa contraria. Que, como en otro bosque, el de Fernández Flórez, estemos en un universo animado. Es decir, con numerosas civilizaciones avanzadas no necesariamente malignas o destructoras. ¿Cómo actuarían ante nuestra presencia? Usemos para ello dos ejemplos. Uno muy manido, el de la llegada de Colón a América. El segundo, basándonos en cómo se comportaría una nación del siglo XXI con grupos humanos que permaneciesen en la edad de piedra.

El primer caso, lo planteó descarnadamente Stephen Hawking, señalando que nosotros seríamos, en ese caso, los indios, a quienes, añadió, no les fue muy bien. Mismo planteamiento que vemos, en ocasiones, en películas estadounidenses de ciencia ficción y con el que no puedo estar más en desacuerdo. Astrofísicos y guionistas anglosajones pueden ser verdaderos genios en su campo, pero demuestran una gran ignorancia al comparar el modelo colonial hispano con el suyo.

España fue, prácticamente, la única potencia europea que legisló a favor de los nativos y promovió el mestizaje. Desde las capitulaciones de Santa Fe de 1492, las leyes de Burgos de 1512, el requerimiento de 1513, las leyes nuevas de 1542 o la controversia de Valladolid de 1550, a la que habría que sumar numerosas ordenanzas y cedulas reales. Por supuesto, el encuentro no fue siempre amigable. Hubo algunas batallas muy sangrientas entre los indígenas aliados a una minoría de españoles y etnias contrarias, que se resistían a aceptar la soberanía de los recién llegados. Incluso una vez asentada la conquista se dieron algunos abusos por parte de las nuevas autoridades o de encomenderos ambiciosos. Abusos que, por cierto, en ocasiones, terminaban con algún gobernador entre rejas. Pero España jamás planificó un genocidio, como ha vendido cierta leyenda negra. Las grandes pérdidas de población indígena se debieron a las enfermedades traídas por los europeos contra las que no estaban inmunizados. La corona, muy al contrario, creo un sistema de virreinatos que promovieron, además de un salto cultural sin precedentes, (pasar de una incipiente edad del cobre al renacimiento, en pocos años), un desarrollo industrial, comercial y globalizador que hizo que la América hispana fuese mucho más prospera, culta y avanzada que las colonias inglesas de Norteamérica. Cuando el Virreinato de La Nueva España, por ejemplo, se fragmenta en diversas repúblicas independientes, el 60% de sus habitantes eran indígenas, la mayoría del resto, mestizos. Hoy, en los principales herederos de esos territorios, México y Estados Unidos, los indígenas no llegan al 15% en el primero y al 2% en el segundo. Porque ambos países, ya independientes, aplicaron políticas muy lesivas para los nativos o que decir de los ingleses en Australia, que consideraban «subhumanos» a los aborígenes y no en el siglo XVI, sino en pleno siglo XIX o el terrible papel de la corona belga en el Congo.

En conclusión y utilizando el primer ejemplo. Si una civilización alienígena pretendiese interactuar con nosotros, incluso con pretensiones de gobernar el planeta, la respuesta más correcta sería: depende del tipo de civilización. Una basada en planteamientos teológicos, éticos y morales avanzados para su época, como fue el caso español, podría ser, incluso, beneficiosa. Una basada, fundamentalmente, en planteamientos materialistas, extractivos y de explotación de recursos y personas, como fueron las de otras potencias, sería muy negativa.

Sin embargo, pienso que este típico ejemplo no es muy realista, porque, pese a poseer Castilla una civilización mucho más adelantada, (las civilizaciones punteras del nuevo mundo tendrían ciertos paralelismos con la sumeria, que finalizó 3.5000 años antes), europeos y mesoamericanos, además de pertenecer a la misma especie, mantenían algunos parámetros similares. Sistemas monárquicos, guerras de conquista, sociedades estamentales con poca movilidad social…

Vayamos ahora con el segundo ejemplo. A estas alturas no existen «civilizaciones» por descubrir, más allá de eventuales pequeñas tribus muy aisladas que aún puedan aparecer en zonas recónditas del Amazonas, del Congo o de otras regiones poco accesibles. Pero, hace no mucho, también escribía aquí sobre Sentinel del norte, una isla del archipiélago de las Andaman, de soberanía india, cuyos habitantes, los sentineleses llevan viviendo aislados durante más de 60.000 años, rechazando cualquier contacto con el exterior. ¿Cuál es la política actual del gobierno de la India hacia Sentinel del Norte? La prohibición absoluta, no solo de entrar en contacto, sino de acercarse a menos de 5 km de las aguas que rodean la isla. Con ello pretenden proteger no solo la vida de los que traspasen dichos límites, (el último en hacerlo, un misionero estadounidense, fue asesinado por los sentineleses en el 2018), sino de los propios nativos. Piénsese que los vecinos öñge de Pequeño Sentinel vieron reducida su población un 90% desde la llegada de los británicos en el siglo XIX.

Por supuesto, de existir civilizaciones extraterrestres, no tenemos ni la más remota idea de como serán. Pero basándonos en el único caso de vida inteligente que conocemos en profundidad, es decir, el del homo sapiens, sí podemos afirmar que, a mayor nivel de desarrollo, mayor moralidad, (aunque exista un mayor poder de destrucción), porque también han evolucionado conceptos como el de la empatía, la ética, los derechos humanos, la solidaridad, la concienciación ambiental… Los valores de la civilización romana, por ejemplo, con sus matanzas indiscriminadas en interminables guerras de conquista, sus esclavos y sus circos, afortunadamente no tienen nada que ver, con sus muchos defectos, a los de la Europa actual. Por tanto, si esos parámetros son extrapolables a otras vidas inteligentes, en el universo, más que civilizaciones malignas y destructoras como las del «bosque oscuro» deberían existir, al contrario, civilizaciones más empáticas e interesadas en preservar nuestro planeta, como hace el gobierno indio con los sentineleses. Lo que, posiblemente, tenga más sentido es que, sin darse a conocer, nos observen, nos estudien y no interactúen. Lo que sería otra de las posibles respuestas a la paradoja de Fermi. Como en la obra de Fernández Flórez, en donde los humanos están rodeados de otras muchas «inteligencias» sin ser conscientes. Sería la teoría del «bosque animado», desde luego mucho más esperanzadora que la del «bosque oscuro».