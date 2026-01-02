La panda del 67

Hoy sí que podemos decir ¡FELIZ AÑO NUEVO! y para conmemorar el paso del tiempo elegí a esta pandilla viguesa (la mía) que se reúne dos veces por año pero mantiene su amistad desde 1967, cuando sonaba el Hey Jude de los Beatles y Adamo cantaba Mis manos en tu cintura. Desde entonces pasaron muchas cosas, enblanquecieron sus cabellos, pasaron de novio/as a abuelo/as, el mundo involucionó con Trump y Netanyahu pero ellos mantuvieron incólume su amistad, no sin alguna baja forzada.

El loco de Dios y cuarteto culinario en el Mónaco entre alubias y guisos

Gracias a Javier Babé, que tuvo el detalle de regalármelo la última vez que comimos juntos, estoy empezando a leer El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas, y a fe que ya en las primeras páginas me está causando placer y sorpresa el autor al abordar su viaje con el Papa Francisco a Mongolia, siendo él ateo, impío riguroso y anticlerical. Quedamos para comer en el Mónaco en cuarteto, esto es, Javier Babé, el periodista y pater Alberto Cuevas, el licenciado Morales y este que escribe, y vive Dios que Antonio, el patrono del lugar, nos puso unas alubias y un guiso de costilla con patatas que nos acercaron al cielo por la vía de la sencillez culinaria, hasta el punto de que casi no hizo falta que Cuevas nos diera su bendición porque los mismos sabores ya la llevaban. Yo sé que Babé, que ahora está liberado de curar rodillas aunque tiene el peso de su presidencia en Babé y Cía, anda dándole vueltas al Más Allá con tanta insistencia como Morales al Más Acá, tema en el que Cuevas anda sobrado y yo ejerzo de gallego, ni sí ni no por si acaso. Fue una comida amical que nos permitió desearnos felices navidades

portada del libro "El loco de Dios" de Javier Cercas / Random House

De Fran Castro a Mikel’O ‘Ferdinand, un paseo policial

En el último mes paseé con placer mis ojos por dos libros recién publicados, los dos escritos por vigueses, ambos de trama policial y centrados en Vigo, cuyas calles recorre el argumento. Uno, de Fran Castro, ex director de Galaxia, La oración del mal, un thriller que podría leerse de un tirón; otro, de Mikel O’Ferdinand (Miguel Ángel Fernández), El silencio de las mareas, que también lo consigue. Lo que seguro que no saben ambos autores , que no creo que se conozcan, es que no solo coinciden en Vigo como escenario, en que la trama sea policial y que hayan publicado casi al tiempo. sino en que un cura anda por medio en el de Castro, del Opus Dei, y otro en el de O’Ferdinand, jesuíta, y en que ambos .aprovechan para ilustrar sobre espacios de la ciudad en sus policíacos recorridos. Y aprovecho para contar que en El silencio de las mareas el autor se sirve de un Faro de Vigo abierto por la página de Mira Vigo visto al azar por el policía en una mesa camilla y una foto de promoción de antiguos alumnos jesuitas para localizar al criminal. ¡Que bueno!

Portada del libro "El silencio de las mareas" / Octubre Negro Ediciones