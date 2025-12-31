Opinión
silvia quijeiro Martínez
Sobre o Certame de Cartas de Amor de Cangas
Estou moi sorprendida de ler ultimamente na prensa distintas novas en relación á decisión do Concello de Cangas de suspender o Certame de Cartas de Amor que se viña celebrando no mesmo e que xa levaba 22 edicións, aumentando considerablemente a participación nos últimos anos. Non acabo de entender as razóns que se argumentan, a verdade, aínda que parece que hai unha única principal: que se detectaron escritos realizados por IA. Ou sexa, facendo trampa.
Trampas, se fixeron sempre, porque quen non ten tentacións de usar unha «chuleta» para aprobar ese exame que se te atravesa, ou todos os exemplos que atopamos de plaxios en absolutamente todos os campos artísticos, e sabemos, tamén, que son moitos os recursos dedicados en calquera competición deportiva a estritos controis antidopping.
A IA é unha nova tecnoloxía que xa está aquí, e viu para quedarse. Como todas as tecnoloxías, con un bo uso, pode ser moi útil e interesante, cousa que tamén vén sucedendo desde todos os tempos. Cancelar o certame, por esta causa me resulta difícil de entender e me parece unha medida excesivamente drástica. Non podo evitar pensar que sería de nós se cando os primeiros homínidos descubriron o lume en vez de aprender a manexalo, optaran por apagalo e extinguilo, conscientes de que podía arrasar os nosos montes.
Sei que é unha situación nova pero tamén sei que hai recursos da propia IA que detectan textos xerados por IA, a maiores do factor humano, desde logo. O que non sei é por que a solución do concello a esta nova circunstancia é cancelar o certame na súa totalidade. Gustaríame ver que se opta por facer fincapé na honestidade, porque, ademais, sinceramente, o premio principal neste certame é sentirte ben contigo mesma e, se me apuras, ter un pequeno recoñecemento local. É evidente que non estamos diante dun premio Planeta con unha dotación económica substanciosa, nin con unha publicación e/ou publicidade que sirva como trampolín ao mundo editorial.
Agardo, estimado Sr. Director do FARO DE VIGO, que non siga o exemplo do concello de Cangas, cancelando esta canle de expresión. Aseguro que a que subscribe estas liñas é unha persoa, de carne e óso. Ningunha IA me acompaña.
