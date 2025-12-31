Opinión | Mira Vigo
¡Adiós, 2025!
Ana Castro con Sula&Frida y el libro «Las trampas de la pornografía»
¡Adiós, 2025, adiós! Como cada año en esta sección reunimos a todo el personal que atendió la glamurosa fiesta fin de año del Twenty Century la noche del 29 para que, engalanados y hermosuelos, nos ayuden a despedir el año con alegría. Una fiesta con entrada limitada que, para huir de la del tono grisáceo general, anticipa la del fin de año real con la mejor presencia indumentaria, música en directo y sorpresas para dejar en los labios la miel de la despedida.
La viguesa Ana Castro, a tope con sus bolsos y complementos Sula&Frida
Me encontré a Ana Castro, con sus 51 años bien hechos, en la cafetería Cosmos, volcada ahora en el diseño y la confección de bolsos y complementos hechos a mano. Hace poco más de un año creó su marca: Sula&Frida, el nombre de sus dos hijas y de su madre (sus tres pilares). Alquiló un espacio en la Puerta del Sol de Vigo en donde a día de hoy es su taller. Yo la había conocido como comercial, qué alegría verla como responsable de sus propias decisiones, qué alegría que en poco más de un año le hayan otorgado el certificado de Artesanía de Galicia y que varias influencers, como casi60moda, Claudialifter…, hayan contactado con ella para tener su Sula&Frida, o que Mara Barros (cantante con Joaquín Sabina), o la actriz Bianca Kovacs, también luzcan alguno de sus bolsos. Me cuenta que a través de sus redes sociales, como Instagram o Tick Tock, Sula&Frida no deja de ganar popularidad y que recientemente ha lanzado su página web: www.sulaandfrida.com, con miles de visitas y muy buenas críticas. Mejora desde su primera puesta en escena en verano, en el Beach Market del Playa de Panxón.
Un libro necesario: «Las trampas de la pornografía»
Amada Traba, Priscila Retamozo y Chis Oliveira, a la que me encontré en la puerta de La Comidilla, acaban de publicar un libro cuyo contenido llena sus conferencias: Las trampas de la pornografía. No lo leí aún pero me cuenta la de Oliveira (del escultor, no de los 100 años) que es una invitación urgente a repensar la educación sexual que ofreemos a niños o adolescentes. «La machosfera solo se combate desde casa y desde el aula —me dice Chis— y este es un libro para hacerlo desde el aula». Pues ya sabéis, si os interesa el tema: este libro puede ser un buen regalo. Un libro que interpela, desmonta y propone. Contra el silencio y la normalización del discurso pornográfico, una apuesta clara por la coeducación sexual como herramienta de consulta para transformar el deseo, los vínculos... Me dicen que es obra valiente, irritante para el machismo, con voluntad de intervención, en la que se abordan temas como el auge de la machosfera, la hipersexualización de los menores y lo que se viene llamando «pornificaciòn».
